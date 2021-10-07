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8 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Seçim sonuçlarını da A Haber’den izlesin

07 Ekim 2021, Perşembe 17:00
Başbakan adaylığını açıklaması üzerinden kendisine yüklenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a cevap veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Erdoğan A-Haber izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A-Haber ekranlarından izler artık. Dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

T24’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı. Erdoğan, Akşener’in “Başbakanlığa adayım” sözlerine yönelik, “Hayali bir makama taliptir. HDP gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile yönetildiği ve yönetileceği aşikârken, bu tartışmaların gündeme getirilmesinin ardında bu veto vardır” dedi.

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