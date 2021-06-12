İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dayanacak gücü kalmayan vatandaşın erken seçim istediğini ifade etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında gittiği Zonguldak’ta açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin erken seçim sorusuna ilişkin Akşener şunları söyledi: “Seçmen erken seçim istiyor. Yani biz seçmenin sesiyiz muhalefet böyle bir şey halkın avukatı demek. Biz geliyoruz seçimlerde bize diyorlar ki, biz sizi, avukatımız seçtik bekleyin bakalım. İktidara da diyorsunuz ki, hadi bizi yönetin. Biz vatandaşın avukatı olarak aynı zamanda iktidarı denetleyen, yönlendiren size dair talepleri ileten bir pozisyondayız. Siz bana diyorsunuz ki, seçmen diyor ki, ‘Seçim isteyin dayanamıyoruz artık.’”

Endişeler ortadan kaldırılmalı

İktidarın vatandaşı duymadığını ifade eden Akşener, “Kulak üstüne yatılıyor, pek çok iddia var, bugün benim kulağıma bir hanımefendi eğildi dedi ki, Atilla Uras’ın kızını izlemiş, ‘Tankla otelin bahçesine girilmiş ve bir evim var ben şimdi onu gördüm birileri gelip de evimi elimden alırlar mı?’ diye sordu bana. Böyle bir sistemde Türkiye’yi yönetenler hukukuyla idaresiyle mutlaka ve mutlaka bu korkuların bu endişelerin hem müsebbiplerini kenara koymak zorundalar hem de bu endişelerin ortadan kalkması için somut hukuki adaletli adımlar atması lâzım bunu yapmadıkları için vatandaş seçim istiyor” ifadelerini kullandı.

İktidar demokrasiyle gidecek

Kanal İstanbul Projesi’nin Türkiye’ye ihanet olduğunu vurgulayan Akşener, sözlerine şöyle devam etti; “O nedenle buradan Çarşamba günkü grup konuşmamda söylediğim gibi bu ihaleye girecek yerli yabancı herkese sesleniyorum, bu iktidar gidiyor, sandıkta vatandaşlarımızın oylarıyla, demokrasiyle gidiyor, seçimle gidiyor dolayısıyla 5 kuruş alamazsınız bu netlikte söyleyeyim burada bu ihaleye girmemeleri gerekiyor. Bu İstanbul’a da ihanettir Türkiye’ye de ihanettir. işte Marmara Denizi’nin deniz salyası denilen şu anda korkunç bir doğa problemiyle karşı karşıya kalması gibi İstanbul’a bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz.“