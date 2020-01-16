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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Selçuk Özdağ'dan erken seçim iddiası

16 Ocak 2020, Perşembe 14:23
AKP'den istifa ederek eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi'ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ 2021 Mayıs ayında erken seçim olacağını iddia etti.

Gelecek Partisi'ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, AKP'li Mustafa Elitaş’ın yeni partilere ilişkin “ihtiyaçtan değil, ihtirastan kaynaklı” açıklamalarına yanıt verdi. Özdağ, “Herhalde kendi Genel Başkanını kastetti. En yakın kendi Genel Başkanını biliyordur, tanıyordur. İnsanların azimleri ve hırsları olmazsa siyaset yapamaz ki. Sayın Elitaş boyundan büyük işlere karışmasın” yanıtını verdi.

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Özdağ, “İsim vererek konuşsun. İsim vererek konuşursa siyasetçi daha çok itibar kazanır, daha çok güven kazanır. Çaresizliğin ürünü bunların hepsi. Erimenin mahsulleri.

Sayın Elitaş aklını kendine saklasın. Hitap ettiği kişiler milletvekilleri, eski milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, bunların hepsinin aklı var, tecrübeleri var, kiminle olacaklarına, kiminle olmayacaklarına, kimi destekleyeceklerine, kimi desteklemeyeceklerine kendileri karar verirler. Sayın Elitaş’ın aklına da ihtiyacımız yok. Bunların kararını millet verecek, sandıkta hesaplaşacağız, sandıkta görüşeceğiz. Onun için kendisine tavsiyem daha çok Anadolu’yu gezsin” dedi.

AKP’ye katılan belediye başkanlarına ilişkin de Özdağ, şu yorumu yaptı:

"Belediye Kanununun çok hızlı değişmesi lazım. Türkiye’de bu belediyelerin hepsinin denetlenmesi gerekiyor. İhale Yasasının değişmesi gerekiyor. Türkiye’ye şeffaflığın gelmesi, belediyelere şeffaflığın gelmesi gerekiyor. Muhalefete ait belediyeler çok sıkı denetlenirken iktidar partisinin belediyeleri çok sıkı denetlenmiyor. Türkiye’de iktidar baskısı müfettişlerin görevini yapmasını engelliyor.

Burada üç belediyeyi, beş belediyeyi transfer etmekle erimeyi durduramazlar. Belediye başkanlarını transfer etmesinler. İşsizliği önlesinler. Yolsuzluğu önlesinler. Yoksulluğu önlesinler. İstihdamı artırsınlar. Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye getirsinler. Bunlarla uğraşsınlar. Gelir dağılımında adalet sağlasınlar.

İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Mutfakta tencere kaynamıyor. Kaynayan tencere eksik kaynıyor.

“2021’İN MAYIS AYINDA ERKEN SEÇİM VAR”

Yakında erken seçim er veya geç kapımızı çalacak. 2021’in Mayıs ayında seçim var Türkiye’de. Türkiye’yi yönetemiyorlar. Türkiye’de adaletsizlik artıyor. İnsanlar homurdanıyorlar. Dayanamazlar, yürütemezler.

Bütün bu anketlerin çoğunluğunda iktidar partisinin dolaylı ve dolaysız baskısı olmasına rağmen eridiğini görüyoruz. Aynı zamanda da üye kayıtlarında çok ciddi düşüşler var.”

Etiketler: Selçuk Özdağ, erken seçim, iddia
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