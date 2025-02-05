'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ocak ayında 19 gazetecinin gözaltına alındığını, 9 gazetecinin tutuklandığını belirtti.

Çakırözer, “Önümüzdeki günlerde Siber Güvenlik Kanunu diye bir kanunla yine gazeteciliği, basın özgürlüğünü hedef alan muğlak düzenlemeler özgürlüklere tehdit olarak karşımıza çıkmış durumda. Düzenleme ile basını susturmak için bu kez de veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturma suçu getirilmekte. AKP, Meclis’e getirdiği bu teklif ile yine gazeteciliği, ifade ve basın özgürlüğünü hedef alıyor. Bu kanun teklifindeki bazı düzenlemelerin sansür yasasından farkı yok” dedi. Ankara - Anka

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