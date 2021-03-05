Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yargıyı kendileri dışındaki vatandaşa ve muhalefete elinde SOPA olarak kullanacaksın, sonra da AKP şark kurnazlığı yaparak insan hakları eylem planını açıkladı” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, temel hak ve hürriyetlerin teminatının anayasa, kuvvetler ayrılığının olduğu demokrasi olduğunu belirterek, “Anayasa, demokrasi ve hukuka lehine işliyorsa inanan bir siyasi zihniyete sahip AKP, ‘dostlar alış verişte görsün’ modunda insan hakları eylem planı açıklıyor. İnsan hakları eylem planı adeta ‘Anayasa ve kanunları uygulamıyorduk şimdi uygulayacağız’ demenin ambalajlı hali” dedi.

EN KÜÇÜK ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOKKEN...

“Çelişkiler yumağı içinde insan hakları eylem planı açıklamanın ne anlamı var?” diye soran Uysal şu ifadeleri kullandı: “Bir yanda AKP, yargıyı siyasallaştırmak, yürütmenin şubesi haline getirmek için çarpık bir yargı düzeni kurdu, şimdi adalet arıyor, güya insan haklarını teminat altına alacak bir yargı düzeni kuracak! Bir yanda sabah-akşam ceza dâvâları, tazminat dâvâları ile en küçük eleştiriye tahammülünüz yok, muhalif gördüğünüze ‘Düşman Hukuku’ işleteceksiniz; şimdi insan hakları eylem planı ile adalet sağlayacaksınız! İtikatte Demokrat, Amelde hukuksuz!”