Siyaset malzemesi olmasın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 büyükşehir belediyesinin katıldığı tarım çalıştayı sonrası deprem ve Kanal İstanbul projesi ile ilgili konuştu.

İmamoğlu, “Kanal İstanbul, İstanbul’un tarım arazilerini nasıl etkileyecek?” yönündeki soruya şu cevabı verdi: “İstanbul’un mevcut tarım alanının neredeyse yüzde 10 civarındaki kısmını Kanal İstanbul yok ediyor. Kanal İstanbul, bir travma. Kanal İstanbul, öyle stratejik bir proje falan asla değil. Kanal İstanbul, bir emlak işi. Emlak geliştirme işi. Kanal İstanbul masası yıkılmıştır. Bence yıkılmıştır. Bakın, her gün sallanıyoruz. Depremi konuşacağız. Yüz binlerce insanın canını konuşacağız, malını konuşacağız. Bu kadar büyük bir tehdidi siyasi malzeme yapmayın.”

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