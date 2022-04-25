Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir züccaciyeci, Karaismailoğlu’na, “Siz buralara gelir miydiniz?” diye sorunca Bakan’ın yanıtı “Geliriz, ne demek” oldu. Karaismaoğlu’nun “Nasılsınız” diye sorduğu bir bakkal ise “İyiyiz sağ olun, siz nasılsınız” karşılığını verdi. Karaismailoğlu’nun “İyiyiz sağ ol, bir yaramazlık yok” dediği esnaf, “Valla yaramazlık var biraz, zor ama inşallah düzelir” diye konuştu. Karaismailoğlu da “Düzelecek, hiç endişeniz olmasın” diye karşılık verdi. Tuzlucalı bakkal, bunun üzerine, “Yani var, ekonomik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İş yapamıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, “Dünya karışık, biz de inşallah düzelteceğiz” diye konuştu.

Iğdır - anka