Suriye'deki su kaynakları ve barajlar İsrail’in kontrolünde

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İsrail’in Suriye’de ağırlığını arttırdığını belirterek, şunları söyledi:

İsrail işgali Suriye’ye istikrarsızlık getirir

Suriye yönetimi işgali kınadı “Suriye’de Esad rejiminin devrilmesiyle Golan Tepelerini ve ülkenin güneyini işgale girişen İsrail ordusu geçen hafta işgali genişleterek başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına geldi. İsrail, askerî üsleri, silah depolarını, araştırma merkezlerini, Lazkiye ve Tartus limanlarında Suriye donanmasına ait savaş gemilerini, Şam’daki Tapu ve Nüfus idarelerinin de aralarında olduğu kamu binalarını imha etmişti. İsrail ordusu Golan Tepelerinin ardından Suriye ve Ürdün’e su sağlayan kaynakların ve barajların bulunduğu bölgeyi de kontrole aldı.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 409

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.