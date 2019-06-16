Tarihi ortak yayın başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın tüm kanallara açık ortak yayını başladı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, ortak yayında soruları cevaplıyor.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ortak yayına katılıyor.

Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kongre merkezinin bahçesine, yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu.

Buraya ilk olarak, yayının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci İsmail Küçükkaya geldi. Ardından AKP'li ve CHP'li yöneticiler de kongre merkezine giriş yaptı.

Onların ardından, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi. Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak." dedikten sonra içeri girdi.

Daha sonra da AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi. Gazetecilerle selamlaşan ve Babalar Günü'nü kutlayan Yıldırım, beraberindekilerle salona geçti.

Her iki adayın giriş yapması ve içerideki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ortak yayın İsmail Küçükkaya'nın sorularıyla başladı.