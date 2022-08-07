Tek adam rejiminin çaresi, tek adamlık değil - ''Tek adama karşı tek adam'' mantığına hayır

“TEK ADAM REJİMİNİ HUKUK, DEMOKRASİ, AKIL VE BİLİMLE BERTARAF EDECEĞİZ; KURUMLAR GÜÇLENECEK.”

LİYAKAT VE EHLİYET

DP Genel Sekreteri Serhan Yücel: “6’lı masanın ortaya koyduğu parlamenter sistemin mantığı hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, aklı, bilimi, demokrasiyi öne çıkarmak. Tek adam rejimini başka bir tek adamla devirmek değil, liyakat ve ehliyeti esas almak.”

BİR SEÇİM DAHA

“Tek adam rejimiyle devam edilemez. Bu dönemde oluşan enkazı düzeltmek için anayasa başta olmak üzere belli kanunların çıkarılıp ekonomide eski kurumların tekrar kazanılmasından ve belli makul bir süreden sonra elbette ki yeni bir seçim olacak.”

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Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel: Tek adam rejiminin çaresi, tek adamlık değil

DP’li Serhan Yücel, 6’lı masanın ortaya koyduğu parlamenter sistemim mantığının; yeni yaşanabilir bir Türkiye halini ortaya koymaktan geçtiğini belirterek “Aklın yolu bir, biz tekrar tekrar tek adam rejimini başka bir tek adamla devirmek değil, tek adam rejimini hukukla, hukukun üstünlüğüyle” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhan Yücel, 6’lı masanın ortaya koyduğu parlamenter sistemim mantığının; hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, aklı, bilimi, demokrasiyi öne çıkararak, yeni yaşanabilir bir Türkiye halini ortaya koymaktan geçtiğini belirterek “Bu kurumlar güçlenecek, liyakat, ehliyet öne çıkacak, aklın yolu bir, biz tekrar tekrar tek adam rejimini başka bir tek adamla devirmek değil, tek adam rejimini hukukla, hukukun üstünlüğüyle” dedi. 2018 senesinde getirilen ucube sistemin toparlanması için yeni hükümetin zamana ihtiyacı olduğunu belirten Yücel, 6’lı masanın yapmış olduğu hazırlıklar, oluşturduğu çalışma grupları, çalışma masaları ve komisyonlar ile Anayasa çerçevesinde, ekonomi ve göçe dair ana sorunların üzerinde çalışıldığını belirtti.

TEK ADAM REJİM MANTIĞI DEVAM ETMEYECEK

Muhalefetin erken seçimde de vaktinde yapılacak seçimde de iktidara geldikten sonra mevcut sistemin değiştirileceğini söyleyen Yücel, tek adam mantığının devam etmeyeceğin söyledi. Yücel, “Tek adam döneminde oluşan bu enkazı düzeltebilmek için Anayasa başta olmak üzere belli kanunlar, siyasi etik kanunu, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, ekonomideki o eski kurumların tekrar kazanılması, DPT yerine yeni kurumların oluşturulması gibi, bunların hepsinin tamamlanmasından ve belli makul bir süreden sonra elbette ki yeni bir seçim olacak” diye konuştu.

TEK ADAM REJİMİ DEMOKRASİYE TERS

Ekonomide bozulmanın sebebinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ve tek adam rejimlerinin liyakatten uzaklaştığını vurgulayan Yücel, Türkiye’ye özgü olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aslında Başkanlık Sistemiyle alakası olmadığını ve tek adam rejimlerinin hem hukuk hem demokrasi hem de yönetim anlayışına ters düştüğünü belirtti.

6’LI MASA 21 AĞUSTOS’TA YENİ ANAYASA TASLAĞI ORTAYA KOYACAK

Uzun zamandır bir araya gelemeyen 6’lı masada bulunan liderlerin planlarının çakıştığını ve 21 Ağustos’ta bir araya geleceklerini belirten Yücel, 21 Ağustos’a kadar Anayasa metninin hazırlanmış olacağını belirtti. Seçmenin önüne yeni Anayasa taslağı ile gideceklerini ve ucube sistem olarak adlandırdığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçileceğini vurguladı. 28 Şubat’ta 6 liderin de imzalamış olduğu mutabakat metninde her şeyin yazıldığını anlatan Yücel, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem mantığı içinde bir takım ilaveler, bir takım yeni hukukun ve demokrasinin çizdiği çerçevede, Anayasa’mızın 12-74. maddeleri arasındaki 2.kısmın başlığı, ‘temel haklar ve ödevler’ başlığını taşır. Ya Anayasa nedir, Anayasa bireyi devletin gücü karşısında koruyabilmek yani o mantıkla hazırlanır ama bizdeki Anayasalar adeta devleti, vatandaşın tepesinde dolaştıran, Demokles’in kılıcı gibi gezinen Anayasalara sahip olmuşuz Türkiye olarak. İşte burada temel hak ve ödevler kelimesi bile, o başlık bile bize her şeyi anlatıyor. Ne demek ödev, Anayasa’da ödev mi olur? Ödev olur da böyle bir başlık olmaz, Anayasa’da nasıl bir başlık olur, temel haklar ve özgürlükler olur veya hürriyetler, temel haklar ve hürriyetler.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA