Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için Trump’a rakip oluyor.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de mevcut Başkan Donald Trump'la yarışa giriyor. 2010 yılında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisine giren ancak 2 yıl sonraki seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyen eski Kongre üyesi Joe Walsh, Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını ABC kanalında katıldığı programda açıkladı. Trump'ı "yalancı", "bağnaz" ve "beceriksiz" olmakla suçlayan Walsh, kampanya sloganının "Cesur ol" olacağını belirtti. AA

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