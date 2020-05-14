Trump: Çin ile tüm ilişkileri kesebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle suçladığı Çin ile "tüm ilişkileri kesebileceklerini" söyledi.

Beyaz Saray ile Pekin hükümeti arasında yaşanan gerginlikler arasına son olarak Covid 19 salgını da girmişti. Virüsün, Vuhan'daki bir laboratuvar kaynaklı olarak yayıldığını farklı kereler iddia eden Donald Trump, Fox televizyonunda katıldığı yayında, Çin lideri Şi Jinping ile "konuşmak istemediğini" de kaydetti. Trump, "Tüm ilişkilerimizi kesebiliriz, bunu yaparsak ne mi olur? Beş yüz milyar dolar biriktirmiş oluruz" dedi. Bu miktar, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yansıtmıyor. ABD genelinde 1.3 milyondan fazla kişi vürüse yakalanmış durumda, 83 bine yakın kişi ise öldü. BBC Türkçe

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