Türkiye’nin ortak akla dönmesi lâzım

İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Temurci, “Bütçe açığımız var, vergiler yetmedi. Ne yapacağız? Borç alacağız. Dış borçta 140 milyar dolarlara gelmişiz. 200 milyar doların üzerinde toplam borçtan bahsediliyor. Bizim şu anda paraya ihtiyacımız var. Sayın Mehmet Şimşek bakanımız sağ olsun dolaşıyor. Türkiye’ye sermaye getirmeye çalışıyoruz, swap swap diye uğraşıyoruz. Tartışma için bu rakamları veriyor değilim. Bütçe açığını vergilerle kapatamadığımız zaman, bu ülkede faiz giderleri 45- 55 milyar lira arasında gidip gelmiş. (...) Bütçe açığının olağanüstü şekilde arttığı bir iklimde, bu bütçe açığı sadece pandemi ile izah edilebilecek bir açık mı? 2017’den son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde olağanüstü şartlarda o değişiklikler yapıldı ve tekrar Türkiye’nin ortak akla dönmesi lazım. Eğer bu sistem böyle devam ederse, bu rakamları da arayacağız” diye konuştu. Temurci, 2024’de Türkiye’nin ödeyeceği aylık faizin 105 milyar lira olacağını söyledi.

Ankara - Anka