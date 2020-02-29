Türkiye, topyekûn ikna odası oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Türkiye, topyekûn bir ikna odası haline geldi” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 28 Şubat’ın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Darbelerden ders alınmadığını söylediği mesajında Uysal, “23 yıl evvel ortağı olduğumuz Refah-Yol iktidarı döneminde, çeşitli şekillerde isimlendirilse de bizler için ‘âdi bir suç’ mahiyetinde olan, bizzat hak ve hürriyetlerin gasp edildiği, hürriyetlerin sınırlandırıldığı bir dönemi yaşadık. Literatüre, yöntemlerindeki farklılığı hasebiyle ‘postmodern’ darbe olarak geçen 28 Şubat Darbesi, bir domino etkisi meydana getirmiştir. Zira o günden bu güne, o günün müsebbiplerinin öğretileri, öğrettikleri ile hürriyetlere tasallut etme, demokrasiyi yok etme şekil ve şartları değişmiştir” diye konuştu.

Muhalif sesler susturuluyor

28 Şubat hakkında akıllarda en çok kalan hadiselerden birinin üniversitelerde kurulan ikna odaları olduğunu ifade eden Uysal, “İkna odası denen odalarda, inancı gereği başörtüsü takan kadınlarımız başlarını açmaya zorlanmış, STK’lar fikir ve eylem hürriyetinden yoksun bırakılmış, bizlerin elzem bildiği hürriyetler alaşağı edilmiştir. Bugün ülkemiz topyekûn bir ikna odasına dönüşmüştür. Toplumsal hayatın her alanında muhalefete çeşitli yöntemlerle bir ikna çalışması yapılmaktadır. Muhalif her ses, ya birtakım taltif yöntemleri ile ya da tazyik yöntemleri ile ikna edilmeye, susturulmaya çalışılmaktadır. Tıpkı 28 Şubat süreci gibi bugünün vesayet sahipleri de kendi gibi düşünmeyenlere yaşama hakkı tanımamaktadır” dedi.

Darbelerden ders alınmıyor

27 Mayıs’tan bu yana darbelerden “ders alarak” bir daha yaşanmaması için gayret sarf eden devletin, kendisini devletle aynileştiren bir siyasal iktidarın gayretleri ile adeta darbelerden feyz alır halde aldığını belirten Uysal şunları söyledi: “28 Şubat darbesi sonrasında özellikle AKP iktidarı döneminde demokratikleşme açısından büyük fırsatlara sahip olunmuşken aksi yönde yaşananlar, ‘devleti ele geçirme’ hevesiyle şüphesiz 15 Temmuz’a da zemin hazırlamıştır. Bu açıdan bakıldığında 28 Şubat o gün için hak ve hürriyetlerin süreli olarak ortadan kalmasına sebep olmuşken FETÖ’nün hakimiyeti için de bir vasatın ortaya çıkmasına kolaylık sağlamıştır. Nitekim 15 Temmuz aslında tedavi edilmemiş bir patolojinin sonucu, hastalığın metastazıdır.”

Ülkede bir parti vesayeti yerleşik hale geldi

“Askerî vesayet” kavramının 28 Şubat sonrası daha fazla dilimize yerleştiğini söyleyen Gültekin Uysal, “Şimdilerde ülkede bir parti vesayeti yerleşik hâle gelmiştir. Darbeleri hak ve hürriyetlerin rafa kaldırıldığı bir hain girişim olarak anlamlandırırsak bugün zımnen bir darbenin yaşandığını, mesulünün ise malum siyasi vesayet olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır” dedi. DP Genel Başkanı Uysal açıklamasını, “Belki kurumları darbe yapabilecek kudretten yoksun kıldılar da zihinleri darbe enfeksiyonundan arındıracak bir mücadele yöntemi geliştiremediler. Bu enfeksiyonun tedavisi herkesin hukukundan emin olduğu bir ülkeyi ihdas etmek, daha fazla demokrasi ve işleyen bir adalet mekanizmasıdır. Bu sağlandığı takdirde ülkede yeni bir darbe tartışması konuşulacak değil, gülüp geçinilecek bir safsata olarak kalacaktır” şeklinde tamamladı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA