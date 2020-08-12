"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ülkedeki tek pozitif korona

12 Ağustos 2020, Çarşamba 00:07
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iyice derinleşen ekonomik kriz ile ilgili “Türkiye’deki tek pozitif olan şey Koronavirüs!” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, covid-19 sonrası iyice derinleşen ekonomik kriz konusunda açıklamalarda bulundu.  Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran 2018’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkeyi uçuracak” denildiğini, ancak o tarihte 1 doların 4.73 bugün 7.32, çeyrek altının 198 bugün ise 875 lira olduğunu ifade etti. Uysal, “IMF’ye 15 milyar $ borcu ödediğini sürekli olarak anlatan, bununla övünen AKP iktidarı; 129 milyar dolar borçla devraldığı dış borcu 431 milyar dolara çıkardığını, iç borç stokunu 179 milyar TL’den 1,57 triyon TL’ye yükselttiğini, 70 milyar $ Özelleştirme geliri harcadığını, YİD projeleriyle ülkemizin gelecek 25 yılı ipotek altına aldığından hiç bahsetmiyor! Oysaki neredeyse Türkiye’deki tek pozitif olan şey Koronavirüs!” dedi.

Yerli ve millî bir kriz

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı keyfi sisteme geçilmesinden bu yana Türkiye, kendi üretimi olan ‘yerli ve millî’ bir krize yuvarlandı” diyen Uysal, “Üstelik kriz, daha önce hiç görülmediği derecede kötü yönetilmeye başlandı. Öyle ki; son iki yılda ekonomideki kötü yönetim, sırf kendi siyasi bekası için 60 milyar dolar bir rezervi eritmişti. Döviz kurunun bir türlü dizginlenemediğini görüyoruz. Bunun temel nedeni ise kötü yönetim ve derin bir güvensizlik ortamıdır. Özetle diyebiliriz ki; makroekonomik bütün göstergeler, kendi oluşturduğumuz ekonomik krizin, covid-19 etkisiyle giderek derinleştiğini gösteriyor” diye konuştu. 

Siyasî kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmez

Ümitsizliğe kapılmaya hiç gerek olmadığını vurgulayan Uysal açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Çözüm ve çare her zaman vardır. Yaşadığımız siyasî krizi çözmeden ekonomik krizin çözülmesi mümkün değildir. Bunun için Türkiye’deki her siyasî partinin kendi özelliklerini koruyarak, ortak bir yenileme ve normalleşme çabası için bir araya gelmesinden başka bir yol gözükmemektedir. Türkiye’de siyasetin normalleşmesi, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün tesis edileceğinin ilk işaretlerinin ortaya çıkması bile, sistemden çıkan dövizlerin tekrar sisteme dönmesini sağlayacaktır. Sağlanacak güven ortamı ile yurt içi yerleşikler dövizden uzaklaşacak, yerleşik olmayanların yeniden döviz getirmeye başlayacak, TL güven ve talep artacak, böylece hızlı bir toparlanma başlayacaktır.”

Milletin rızkı ile oynuyorlar

DP Genel Başkanı Uysal,  “Adeta AKP, enflasyon rakamlarını manipüle ederek Türk Milleti’nin rızkı ile oynuyor. 12 aylık TÜFE Haziran 2020’de yüzde 12,62 olarak gerçekleşti. TÜFE, Gıda’da yüzde 12,93, Sağlık’ta yüzde 13,55 ve Konut’ta yüzde 14,95. MetroPOLL’un araştırmasına katılanların en büyük grubu, hayat pahalılığının yüzde 30’dan daha fazla olduğunu söylüyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 78,6 milyar TL olan bütçe açığı 2020 yılı ilk 

6 ayında 109,5 milyar TL oldu. Buna göre yılın ilk yarısında bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 40’a yakın artmış bulunuyor” dedi. Ekonomiye neresinden bakarsanız bakın, ülkenin tam bir yangın yeri olduğunu dile getiren Uysal, “Ülkeyi yönetenler 18 yıldır büyüdük diye övünüyorlar. Aslında bu dönemde, yabancının borç verdiği para ile,üretim yerine tüketimi arttırdık, parayı beton ekonomisine gömdük ve borca alıştık.

Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur çağın sorunlarına cevap veriyor

    Normalleşme şartları yok

    Ülkedeki tek pozitif korona

    Gerçeklerle inatlaşılmaz

    'Biden kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalacak'

    Lübnan'daki gösteriler 4. gününde

    Belediye Başkanı uyardı: Londra'da binlerce kişi evsiz kalabilir

    Çorum'daki yangından acı haber

    MSB: Mavi Vatanımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız

    'Ağır hasta sayısında artış devam ediyor'

    'Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre karar alınacak'

    Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı hakkında DSÖ'den açıklama

    ABD'de son 24 saatte 653 ölüm ve 52 bin yeni vaka!

    Beyrut'ta ölü sayısı 171'e yükseldi

    Güney Sudan'da asker ile siviller çatıştı: En az 118 kişi öldü

    'Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım'

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına ilişkin açıklama

    Akşener'den 'erken seçim' değerlendirmesi

    'Akdeniz için tüm tedbirler alındı'

    Belarus’ta 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ülkedeki tek pozitif korona
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda yanlış olan nedir?
    Genel

    Risale-i Nur çağın sorunlarına cevap veriyor
    Genel

    Gerçeklerle inatlaşılmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Bu anlayışla kriz biter mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların büyü deşifresi
    Genel

    Normalleşme şartları yok
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi - 2
    Risale-i Nur'dan

    Geleceğimizi gösteren bir sinema bulunsaydı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.