Ülkedeki tek pozitif korona

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iyice derinleşen ekonomik kriz ile ilgili “Türkiye’deki tek pozitif olan şey Koronavirüs!” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, covid-19 sonrası iyice derinleşen ekonomik kriz konusunda açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran 2018’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkeyi uçuracak” denildiğini, ancak o tarihte 1 doların 4.73 bugün 7.32, çeyrek altının 198 bugün ise 875 lira olduğunu ifade etti. Uysal, “IMF’ye 15 milyar $ borcu ödediğini sürekli olarak anlatan, bununla övünen AKP iktidarı; 129 milyar dolar borçla devraldığı dış borcu 431 milyar dolara çıkardığını, iç borç stokunu 179 milyar TL’den 1,57 triyon TL’ye yükselttiğini, 70 milyar $ Özelleştirme geliri harcadığını, YİD projeleriyle ülkemizin gelecek 25 yılı ipotek altına aldığından hiç bahsetmiyor! Oysaki neredeyse Türkiye’deki tek pozitif olan şey Koronavirüs!” dedi.

Yerli ve millî bir kriz

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı keyfi sisteme geçilmesinden bu yana Türkiye, kendi üretimi olan ‘yerli ve millî’ bir krize yuvarlandı” diyen Uysal, “Üstelik kriz, daha önce hiç görülmediği derecede kötü yönetilmeye başlandı. Öyle ki; son iki yılda ekonomideki kötü yönetim, sırf kendi siyasi bekası için 60 milyar dolar bir rezervi eritmişti. Döviz kurunun bir türlü dizginlenemediğini görüyoruz. Bunun temel nedeni ise kötü yönetim ve derin bir güvensizlik ortamıdır. Özetle diyebiliriz ki; makroekonomik bütün göstergeler, kendi oluşturduğumuz ekonomik krizin, covid-19 etkisiyle giderek derinleştiğini gösteriyor” diye konuştu.

Siyasî kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmez

Ümitsizliğe kapılmaya hiç gerek olmadığını vurgulayan Uysal açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Çözüm ve çare her zaman vardır. Yaşadığımız siyasî krizi çözmeden ekonomik krizin çözülmesi mümkün değildir. Bunun için Türkiye’deki her siyasî partinin kendi özelliklerini koruyarak, ortak bir yenileme ve normalleşme çabası için bir araya gelmesinden başka bir yol gözükmemektedir. Türkiye’de siyasetin normalleşmesi, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün tesis edileceğinin ilk işaretlerinin ortaya çıkması bile, sistemden çıkan dövizlerin tekrar sisteme dönmesini sağlayacaktır. Sağlanacak güven ortamı ile yurt içi yerleşikler dövizden uzaklaşacak, yerleşik olmayanların yeniden döviz getirmeye başlayacak, TL güven ve talep artacak, böylece hızlı bir toparlanma başlayacaktır.”

Milletin rızkı ile oynuyorlar

DP Genel Başkanı Uysal, “Adeta AKP, enflasyon rakamlarını manipüle ederek Türk Milleti’nin rızkı ile oynuyor. 12 aylık TÜFE Haziran 2020’de yüzde 12,62 olarak gerçekleşti. TÜFE, Gıda’da yüzde 12,93, Sağlık’ta yüzde 13,55 ve Konut’ta yüzde 14,95. MetroPOLL’un araştırmasına katılanların en büyük grubu, hayat pahalılığının yüzde 30’dan daha fazla olduğunu söylüyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 78,6 milyar TL olan bütçe açığı 2020 yılı ilk

6 ayında 109,5 milyar TL oldu. Buna göre yılın ilk yarısında bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 40’a yakın artmış bulunuyor” dedi. Ekonomiye neresinden bakarsanız bakın, ülkenin tam bir yangın yeri olduğunu dile getiren Uysal, “Ülkeyi yönetenler 18 yıldır büyüdük diye övünüyorlar. Aslında bu dönemde, yabancının borç verdiği para ile,üretim yerine tüketimi arttırdık, parayı beton ekonomisine gömdük ve borca alıştık.