Ülkenin gerçek gündemi ekonomi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Tekirdağ ve Bursa kongrelerine katıldı. Arıkan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin gerçek gündemi Diyanet’in ‘asgarî ücretliye fitre verilir’ fetvasıdır. Sabahın beşinde ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen anneler, babalar, dedelerdir. Çocuğunun beslenmesine koyabilmek için, sabahın ayazında ucuz ekmek kuyruğuna giren insanların sessizliğidir. Torununa harçlık veremediği için, yaşı yetmişi geçmişken hâlâ çalışmak zorunda kalan emeklilerdir. Ev genci olmaya mahkum edilmiş, işsiz gençlerdir. Bu ülkenin gerçek gündemi ekonomidir!” Arıkan, mevcut iktidarın ekonomik düzeni bozmasının toplumsal yapıyı da sarstığını belirterek, “AK Parti’nin 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etmesini bir algı yönetimi hamlesi. Tüm bunları gören AK Parti iktidarı, hataları ortaya çıkmasın diye, 2025 yılını Aile Yılı ilan etti! Ama bu hamleler artık işe yaramıyor. Çünkü artık neresinden tutsan dökülüyor” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.