Ülkenin kaynaklarını kuruttular

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Türkiye’nin yıllardır kaynaklarını kuruttular. Uzun yıllar gençliklerini çalışarak ve bu ülkeye yarar sağlayarak geçiren emeklilere de ayıracak kaynakları kalmadı" dedi.

Hükümetin 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ ilan etmesine rağmen emeklilerin sefalet içinde bir yıl geçirdiğini belirten Başkan Seçer şu açıklamalarda bulundu: "2024 yılı emekliler için bir çile ve sefalet yılı oldu. İktidarın emeklilere reva gördüğü koşullara bakarsanız sanki şaka yaptılar, o derece trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Emekliler sefalet düzeyinde bir yaşam sürdürüyorlar. Bu bir realite. Türkiye’nin yıllardır kaynaklarını kuruttular, doğal olarak uzun yıllar gençliklerini çalışarak ve bu ülkeye yarar sağlayarak geçiren emeklilere de ayıracak kaynakları kalmadı. Çeyrek yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Bugüne kadar her şeyi öyle yanlış yaptınız ki ülkeyi bu duruma getirdiniz."

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