'Ülkeyi kara para cenneti haline getirdiler'

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Erdoğan yönetimi, şimdi de ülkemizi kara para aklamada küme düşürerek Moğolistan, Yemen, Zimbabve, Trinidad gibi ülkelerin seviyesine indirdi. Bunun anlamı Türkiye’ye yabancı kaynak girişinin dibe vurması, ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi ve Türkiye’nin bir 3. dünya ülkesi olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Bu iktidar Türkiye’yi yönetemiyor, milletimiz bu kadar kötülüğü hak etmiyor” dedi.

Hamzaçebi, OECD Malî Eylem Gücü’nde Türkiye’nin gri listeye alınması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hamzaçebi, ““FATF’in gri listesine eklenmesi, Türkiye’nin dış finansman çekebilme kabiliyetine zarar verebilecek bir durum olarak değerlendirilmektedir. Türkiye 12 nolu tavsiye kararına uymuş olsaydı gri liste belâsı başımıza gelmeyecekti” dedi. ERDOĞAN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE’NİN KARA PARA CENNETİ OLDUĞU TESCİL EDİLMİŞ OLDU Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin kara para aklayanların ve yolsuzluk yapanların cenneti olduğu uluslar arası kuruluşlarca da tescil edilmiş olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, “G-20 üyesi Türkiye’yi G-20 üyeliğinden düşürmenin sınırlarında dolaştıran Erdoğan yönetimi, şimdi de ülkemizi kara para aklamada küme düşürerek Moğolistan, Yemen, Zimbabve, Trinidad gibi ülkelerin seviyesine indirdi. Bunun anlamı ülke risk priminin (Credit Default Swaps/CDS) artması, yani pahalı borçlanırken daha da pahalı borçlanacak olmamız, zaten azalmış olan Türkiye’ye yabancı kaynak girişinin dibe vurması, ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesi ve Türkiye’nin bir 3. dünya ülkesi olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Bu iktidar Türkiye’yi yönetemiyor, milletimiz bu kadar kötülüğü hak etmiyor.” şeklinde konuştu.

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