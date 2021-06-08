Uysal: DP çiftçinin yanında olacak

Demokrat Parti Genel Başkanı, parti olarak fındık üreticisinin yanında olduklarını belirterek, fındık taban fiyatının 35 lira olması gerektiğini söyledi.

Yarın başka ülkelerin üreticilerine, çiftçilerine imalat sanayicilerine vermemek için kendi çiftçimize sahip çıkılmasını isteyen Gültekin Uysal, “Piyasada açıklanan enflasyon rakamları bir tarafta, öbür tarafta tüm girdilerin kat be kat arttığı ortada. Biz DP olarak fındığımızın asgarî olarak bugünden 35 lira açıklanmasını hükümetten beklemekteyiz. Sonuna kadar bütün Karadeniz teşkilatlarımızla beraber tüm Türkiye’de çiftçinin üreticinin yanında olmaya meselesinin sahibi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Çiftçinin maliyetinin yüzde 300 arttığına dikkat çeken DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise AKP’li milletvekillerinin fındıkta taban fiyatının 300 olması gerektiğini aktararak, “fındık taban fiyatları en az 35 lira olmalıdır” diye konuştu. Ankara – Ahmet Terzi

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