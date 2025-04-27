Yargıya güven kalmadı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin olarak, “Bugün iktidar, yargıyı kendisi için kalkan, muhalefet için ise tuzak olarak kullanmaktadır” dedi.

Ülkede, gündem içinde herkesi fazlasıyla üzen, yoran, yarınları ipotek altına alan, boğucu bir baskı iklimi karşısında olunduğunu söyleyen Yeneroğlu, siyasetten üniversitelere medyadan yargıya kadar bu sorunlu atmosferin zarar vermediği neredeyse tek bir alan bile kalmadığını ifade etti.

Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma iddialarının ciddi suçlamalar olduğunu ve elbette somut güçlü verilerin varlığı durumunda bu tür iddiaların üzerine ciddiyetle de gidilmesi gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, “Ama hukuk ve mahkemeler ülkemizde öyle bir hale getirildi ki yargıya güven o kadar ayağa düşürüldü ki haklı olarak kimse bu operasyonların yolsuzlukla mücadele hukukî bir motivasyonla ve iyi niyetle yapıldığına inanmıyor. Çünkü iktidar bir yandan muhalefeti teröre destek ve büyük yolsuzluk iddialarıyla hedef alırken diğer yandan yıllardır yönettiği birçok belediyede ve bakanlıklarda ortaya çıkan sayısız yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ve hatta herkesçe açık vakalara göz yummaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA