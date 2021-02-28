Yazar kasa fırlatacak 1 milyon kişi var

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal 42’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk oldu.

Erhan Usta, Türkiye’de esnafın bu denli sıkıntıya düştüğü bir dönemi hiç yaşamadığını söylerken, ekonomide yaşanan sorunların hepsini pandemiye bağlamanın doğru olmayacağını ifade etti. 2001 krizinin ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e yazar kasa fırlatan esnafı hatırlatan Usta, şöyle konuştu: “Uzun süredir Türkiye ekonomisi kötü yönetiliyor. Türkiye’de ekonomi, geçmiş kriz dönemlerine göre yüz katı daha kötü. Konuşamıyorsunuz. Kimse bir şey söyleyemiyor. Ana akım medya, büyük ölçüde iktidarın kontrolünde. Bunlar konuşulamıyor. Geçmişte biliyorsunuz Ecevit döneminde 1 tane yazar kasa fırlatıldı. Şu anda 1 milyon tane yazar kasa fırlatacak insan var etrafta, ama hiç kimse onu yapamıyor. İnsanların kendi sıkıntılarını anlatmaktan dahi çekindiği bir ortam var. Bugün, eşi 3 gündür ayçiçek yağı istediği halde evine yağ alıp götüremeyen esnaf var.”