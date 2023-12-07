Yeneroğlu: Hukuksuzluk devam ediyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak’ın tekrar cezaevine girmesine tepki gösterdi.

“79 yaşındaki bir kadını cezaevine koymakla adaleti nasıl sağladınız?” diye soran Yeneroğlu, “Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine girmesi geçmişte bilerek yapılan yanlışların (!) bir tezahürüdür” dedi. Zincirleme bir şekilde gerçekleşen hukuksuzlukların devam ettiğini ve kişilerin açıkça mağduriyetine neden olunduğunu da ifade eden Yeneroğlu şunları söyledi: “Adaleti sağlamakla görevli olan kişilerin bizzat adaletsizliğin uygulayıcı olmaları çok acı bir tablo. Nazlı Ilıcak bir dönemin sembol isimlerinden biri hatta bazıları için bir nefret sembolü olabilir. Ama hiç kimsenin nefreti ve siyasi intikam hırsı adaletin üstünde olamaz. Devletin yeni sahipleri bu insanları sevmiyor diye hayatı onlara zindan etmeye kimsenin hakkı yok. Hele hele her iki cümlesinden biri demokrasi ve hukuk devleti olanların ‘bizden değil’, ‘ucu bize de dokunu’ korkusuyla ya da ‘intikam hırsıyla’ haksızlık karşısında suspus olmaları ise gerçekten ibretlik. Hukuk önünde herkes eşit olmalı ve yargılamada yasaların lafzı ile birlikte ruhunun da doğru bir şekilde yorumlanması ve uygulanması sağlanmalı; bununla birlikte verilen cezalarda infaz sistemine uygun olacak tarzda yaşlı, hasta ve çocukların durumları değerlendirilmeli ve infazın amacına uygun bir uygulama yapılmalıdır.”

Ankara - Mehmet Kara