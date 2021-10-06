Yeni anayasa gündemi sun’i

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, AKP’NİN YENİ ANAYASA İLE ALÂKALI TARTIŞMALARINA DAİR, “ANAYASA GÜNDEMİ SUN’Î BİR GÜNDEM, KENDİLERİ BİLE İNANMIYOR” DEDİ.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili “Dini menfaat, menfaati din haline getirmiş’ AKP’nin 19 yıllık icraatı iç kurgusu sağlam, uygulanabilir bir programı olmadığını gösterdi. Din, AKP için sadece geçmiş fukaralıklarının rövanşını kamu kaynaklarını yağmalayarak almanın aracı!” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarında bulunan Uysal, “Günün sonunda ‘dava’ dediklerinin üzerine din sosu dökülmüş ‘Devleti ele geçirme’ ve kamu kaynaklarını ‘Kravatlı bir soygun’ süreciyle yağmalamak ve sofralarını Ejder meyvesi, mango kurusuyla donatmak olduğunu gördük!” değerlendirilmesinde bulundu.

Kendileri bile inanmıyor

Yeni Anayasa söyleminin artık bir toplumsal talebe dönüşmüyor dönüşmediğini ifade eden Uysal şunları söyledi: “Anayasa gündemi zaten sun’î bir gündem, kendileri bile inanmıyor. Sadece gündemi kendi leyhlerine çevirme, muhalefetin psikolojik ve söylem üstünlüğünü çalma çabası! AKP, 2007-367 krizi, 2010 referandumu süreciyle bir yanda FETÖ diğer yanda şaşkın ‘yetmez ama evetçi’ sol liberal güruh ile birlikte toplumdaki ‘Yeni Anayasa’ enerjisini zaten örselemişlerdi; 16 Nisan 2017 referandumu ile üzerine de tüy dikmiş oldu!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA