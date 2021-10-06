"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yeni anayasa gündemi sun’i

06 Ekim 2021, Çarşamba 00:15
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, AKP’NİN YENİ ANAYASA İLE ALÂKALI TARTIŞMALARINA DAİR, “ANAYASA GÜNDEMİ SUN’Î BİR GÜNDEM, KENDİLERİ BİLE İNANMIYOR” DEDİ.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili “Dini menfaat, menfaati din haline getirmiş’ AKP’nin 19 yıllık icraatı iç kurgusu sağlam, uygulanabilir bir programı olmadığını gösterdi. Din, AKP için sadece geçmiş fukaralıklarının rövanşını kamu kaynaklarını yağmalayarak almanın aracı!” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarında bulunan Uysal, “Günün sonunda ‘dava’ dediklerinin üzerine din sosu dökülmüş ‘Devleti ele geçirme’ ve kamu kaynaklarını ‘Kravatlı bir soygun’ süreciyle yağmalamak ve sofralarını Ejder meyvesi, mango kurusuyla donatmak olduğunu gördük!” değerlendirilmesinde bulundu. 

Kendileri bile inanmıyor

Yeni Anayasa söyleminin artık bir toplumsal talebe dönüşmüyor dönüşmediğini ifade eden Uysal şunları söyledi:  “Anayasa gündemi zaten sun’î bir gündem, kendileri bile inanmıyor. Sadece gündemi kendi leyhlerine çevirme, muhalefetin psikolojik ve söylem üstünlüğünü çalma çabası! AKP, 2007-367 krizi, 2010 referandumu süreciyle bir yanda FETÖ diğer yanda şaşkın ‘yetmez ama evetçi’ sol liberal güruh ile birlikte toplumdaki ‘Yeni Anayasa’ enerjisini zaten örselemişlerdi; 16 Nisan 2017 referandumu ile üzerine de tüy dikmiş oldu!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni anayasa gündemi sun’i

    'Her ateş ve öksürük Kovid -19 değil'

    Parlamenter sistem için güçbirliği

    Paravan şirketler yasaklanmalı

    Çocuklarda psikolojik sorunlar artıyor

    Devlet 235 milyar TL açık verdi

    Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

    Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

    Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında

    Elektronik sigara uyarısı

    Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

    Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

    BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

    Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

    İsrail, evlilik arefesindeki gence kendi evini yıktırdı

    Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

    MGK’ya bir AYM freni daha

    Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

    Rize'de zor saatler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıya güven ve 15-20 Temmuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Talimatla tarım ve kredi ve “satış”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nefisle ne yapmalıyım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (1)
    Genel

    Parlamenter sistem için güçbirliği
    Raşit YÜCEL

    Abdulmalik Atom
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat ölçülü olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Marketler savaşı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.