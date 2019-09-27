Yeni partiler, Türk siyasetini etkileyecek

Yeni partilerin son iki seçimde kurulan ittifakları nasıl etkileyeceği merak konusu.

Gazete Duvar’ın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: “Bunun Türk siyasetine ciddî manada yeni bir hava katacağını düşünüyorum. AK Parti içinde, onlarla birlikte uzun zaman beraber olmuş insanların “bu iş böyle gitmez” demeleri çok önemli. Bunlar uzaktan gazel okumuyor. Diyorlar ki “Biz bu işin içindeydik. Geçmişte yanlışıyla, doğrusuyla hizmet ettik ama bugün geldiğimiz nokta bizim taşıyabileceğimiz bir nokta değil.” Bu Türk siyasetini ister istemez etkileyecek.” Erdoğan’ın çevresinde birlikte yola çıktığı kimsenin kalmamasının hayra alamet olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, “Türkiye’de bir değişiklik ihtiyacı, arzusunu sadece muhalefet değil, düne kadar AK Parti içinde çalışmış, “beraber ıslandık” şarkısını söylemiş kişiler söylüyor. Diyor ki, biz yola çıkarken bu maksatla bu ideallerle çıkmadık. Şartlar çok değişti artık biz AK Parti içinde kalamayız” diyorlar. Bu önemli” dedi.