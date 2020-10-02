YEP’te tarıma nefes aldıracak vaatler yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladığı Yeni Ekonomi Programının tarımın sorunlarını çözecek, somut önermeler ihtiva etmediğini ve daha önce gündeme getirilmiş çözüm önerilerinin tekrarından ibaret olduğunu söyledi.

Gürer, Bakan açıklama yaparken yeni buğday ithalat ihalesinin günü açıklandı. İktidar çözümü yerli üre- timde değil ithal ürünlerde arıyor” diye konuştu. Gürer, “Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Üç Yıllık Yeni Ekonomi Programı’nda tarım kesimi için vaat edilenlerin, sorunların çözümü için yeterli olamayacağını ve mevcudun devamından baş- ka bir çözüm içermediğini ifade etti.

TARIMDA SORUNLAR ARTTI

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu ile çiftçiye milli gelirin % 1 verileceğinin açıklandığını, ancak bugüne kadar bu uygulamanın gerçekleşmediğini ve çiftçinin AKP iktidarları döneminde devletten 177 milyar alacaklı olduğunu belirten Gürer, tarımın sorunları biliniyor, çözüm yolu da belli, kâğıt üzerinde AKP iktidarları çözüm tavsiyeleri de getiriyor ancak uygulama da kafa değişmiyor. Hasat döneminden bugüne 1 milyon ton buğday ithal edildi. AKP ithalci yaklaşımdan vazgeçmeden sorunlar çözüme kavuşamaz” diye konuştu.

Çiftçinin gelir garantesi ne oldu?

Bakan Albayrak’ın tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek, çiftçilerin gelirini garanti altına almak ve gıda fiyatlarında istikrara katkı sağlamak için girdi finansmanı ve avans mekanizmasını uygulamaya koyacaklarını söylediğini anlatan Gürer, “Bakan 18 yılda AKP iktidarlarının açıklandığı programlara ve sona eren 10 yıllık kalkınma planına baksaydı bundan çok daha kapsamlı tarım için öneri ve vaatler vardı. Bunca vaat doğrultusunda yaşanan olumsuzluklara karşı çözüm bekleyen tarım sektörü için aksine sorunlar arttı. Tarımsal üretimde maliyet düşürmek önce ithal bağımlılığı sonlandırmakla olur. İlaç, gübre, tohum, yem ithal edilirken ve döviz fiyatları almış başını giderken bu maliyet nasıl düşecek?” diye sordu.

Ankara - Ahmet Terzi