Yüce Divan’a gitmemek için tehdit ettiler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de gazeteci Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevapladı.

Babacan, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Soruşturma Komisyonu kurulmasıyla birlikte yolsuzluğa adı karışan bakanların Yüce Divan’a gitmemek için sağı solu tehdit ettiğini söyledi.

Babacan, “Bu arkadaşlar Yüce Divan’a gönderilmedi değil mi? Bu toplumun vicdanında da bir iz bıraktı. Önce Soruşturma Komisyonu kuruldu. (9’u iktidar partisi, 6’sı muhalefetten) O dönem Soruşturma Komisyonu’na üye olan arkadaşlarla konuştuk tek tek. Hepsinin yolsuzluk olduğuna dair güçlü ve olumsuz kanaatleri vardı. Daha sonra iş hukuki değerlendirmeden yavaş yavaş döndü siyasi bir değerlendirmeye ve bir siyasî hesap başladı. Ve o malum arkadaşlar sağı solu tehdit ettiler. Yakarız da yıkarız da... Ve iş döndü dolaştı hukukî mecradan çıktı bir siyasî hatta düştü” dedi.

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17-25 dosyası kapanmadı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın AKP iktidarı tarafından “FETÖ kumpası” denilerek kapatılan 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattığı bugünkü yazısında, internette yayımlanan tapelerin bilinenin aksine imha edilmediğini ve hâlâ saklandığını söyledi. “Soruşturmayı yürüten dönemin İstanbul C. Savcısı Ekrem Aydıner de dosya ile ilgili takipsizlik kararı vermişti” diyen Öztürk, “Takipsiz kararı nihaî bir karar değildir. Yeni deliller ortaya çıkarsa takipsizlik kararı verilen dosya yeniden canlandırılır. 17/25 Aralık dosyası ile ilgili takipsizlik kararı verilmiş olması, bu dosyanın tamamen işlemden kaldırıldığı anlamına gelmez. O yüzden tapeleri imha edilmedi…” ifadelerini kullandı.