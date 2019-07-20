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Yunan Başbakan'dan Erdoğan'a 'cesur adım' çağrısı

20 Temmuz 2019, Cumartesi 23:21
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

"Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Yunanistan, Başbakan, Erdoğan, çağrı
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