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3 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Rahat ayrı, huzur ayrı

Rafet Özcan
03 Kasım 2024, Pazar
Evet, rahat ve huzur birbirinden farklı kavramlardır.

Rahatlık, genellikle fiziksel veya geçici bir durum olarak tanımlanır; örneğin, konforlu bir ortamda olmak veya ihtiyaçlarının karşılanmış olması gibi. Huzur ise daha derin bir duygudur ve genellikle manevî bir derinliği, duygusal dengeyi ve tatmini ifade eder. Rahatlık geçici olabilir, ancak huzur daha kalıcı ve kişisel bir tatminle ilişkilidir.

Evet, “madde ve rahat” ile “iman ve huzur” kavramları arasında derin bir ayrım vardır. Madde ve rahatlık daha çok dünyevî, fizikî ve maddî tatminlerle ilgilidir. Bir kişinin maddî olarak refah içinde olması, lüks içinde yaşaması ya da günlük yaşamda rahat olması bu durumu ifade eder. Ancak bu tür bir rahatlık genellikle geçicidir ve sürekli tatmin sağlamaz.

“İman ve huzur” ise manevî ve ruh bir durumu ifade eder. İman, kişinin inançlarına, manevî değerlere olan bağlılığı ve güvenidir. Bu bağlılık, zorluklar karşısında bile içsel bir derinlik, huzur ve anlam bulmayı sağlar. Huzur, imanla gelen derin bir içsel denge ve barış hâlidir, bu da maddî koşullardan bağımsız olabilir.

Bu iki kavramın birlikte düşünülmesi, maddî dünyanın sunduğu geçici tatminle manevî dünyanın sunduğu kalıcı huzur arasındaki dengeyi anlama açısından önemlidir.

Bu durumu Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde belirtmektedir: 

“Gençlik kat’iyyen gidecek. Eğer insan daire-i meşruada kalmazsa, o gençlik zayi’ olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek.

Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz, o gençlik manen bâkî kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak.

Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse; hayat, zahirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir.

Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. (...) Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”1

Dipnot:

1-Sözler, s. 135.

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