"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

İnsan için imtihan vesilesi

Rafet Özcan
25 Nisan 2025, Cuma
İslâm’a göre, mal-mülk insan için bir imtihan vesilesidir ve bu dünyadaki servet, gerçek manada insanın değildir.

Allah Resulü, malın sadece Allah yolunda harcandığında kişiye ait olduğunu, geriye kalanların ise vârislere kalacağını vurgulamıştır.

Mal konusunda insan dört gruba ayrılır:

1. Hem malı hem de ilmi olan ve bunları Allah’ın rızası doğrultusunda harcayan kişi. Bu kişi en yüksek mertebeye ulaşır.

2. İlmi olan ama malı olmayan, iyi niyet sahibi olan kişi. Malı olsaydı hayır yapacağını söyler ve niyetiyle aynı sevaba ulaşır.

3. Malı olup ilmi olmayan, servetini nefsine göre harcayan kişi. Bu kişi en kötü durumda olandır.

4. Ne malı ne ilmi olan, sefihlere özenen kişi. O da niyetiyle günaha ortak olur.

MAL DA, MÜLK DE, ALLAH’INDIR.

İbni Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir keresinde, “Hanginiz, vârisinin malını kendi malından daha çok sever?” diye sordu. Cemaat: “Ey Allah’ın Resûlü, içimizde, herkes kendi malını vârisinin malından daha çok sever” dediler.

Bunun üzerine: “Öyleyse şunu bilin: Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da vârislerinin malıdır.”

Abdullah İbnu’ş-Şihhîr (ra) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Elhâkümü’ttekâsür sûresini okurken yanına geldim. 

Bana şöyle buyurdu: “İnsanoğlu malım malım der. Hâlbuki âdem-oğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? [Gerisini ölümle terkeder ve insanlara bırakır.]” 

Şunu unutmayalım, Yunus’un dediği gibi;

“Mal sahibi mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var biraz da, sen oyalan”.

O hâlde, malın da mülkün de, gerçek sahibi Allah’tır. Bizler ise her an bize verilen emanetler ile imtihan oluyoruz.

Netice olarak, mal ve mülk gerçek manada Allah’a aittir ve insana sadece bir emanet olarak verilmiştir. İnsan, bu emanetleri nasıl kullandığıyla imtihan edilir. Yunus Emre’nin sözleri de bu hakikati güzel bir şekilde ifade eder.

Mal da yalan, mülk de yalan; bu dünyada insan sadece bir müddet oyalanmaktadır.

Her şeyin sahibi Allah’tır ve insan, dünya nimetlerini sadece O’nun (cc) rızası doğrultusunda kullanarak gerçek başarıya ulaşabilir.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yurt genelindeki yağışlı hava devam edecek

    Pakistan, Hindistan'ı uyardı: İndus havzasına yönelik her türlü girişim savaş nedeni sayılacak

    FBI, Filistin destekçisi aktivistlerin evlerine baskın yaptı

    'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

    Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!

    BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

    Polonya'dan Rusya'ya: Yeterince toprağınız yok mu?

    Bediuzzaman’ın mirasına sahip çıkılmalı - Şeyh Mehmed Celali Medresesi yıkılmaya terk edildi

    Yazmak, stresi azaltır

    İnsan hakları, insanlığın ortak vicdanıdır

    Denizli-Pamukkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

    Prof. Dr. Sertçelik: O beklediğimiz deprem bu deprem değil

    AFAD: 184 artçı sarsıntı kaydedildi

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

    Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

    Milletin egemenliği elinden alınıyor

    İç Batı Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Açık saçıklıkta hudut tanımayanlara İlâhî îkaz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ ders almayacak mıyız?
    Cevher İLHAN

    Cezevlerindeki yığılmaya karşı
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebesi miyiz?
    Ahmet BATTAL

    Avrupa Türkiye’ye ne der?
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı ve dinî gruplar
    Risale-i Nur'dan

    Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Depremde 'Din dili' ve 'Bilim dili'
    Sebahattin YAŞAR

    Artık nefes almaya bile ihtiyaç duymayacaksın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.