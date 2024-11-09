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9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Siyaset sahnesi ve senaryolar

Rafet Özcan
09 Kasım 2024, Cumartesi
Günümüzde siyaset sahnesinde birçok senaryo ve dinamik bir arada şekilleniyor. Küresel ölçekte baktığımızda, en önemli başlıklar şunlar:

1. Kutuplaşma ve Popülizm

Birçok ülkede siyasî kutuplaşma derinleşiyor ve popülist liderler destek kazanıyor. Sosyal medya bu durumu güçlendirirken, geleneksel medya da kutuplaşma üzerinde etkili. Bu durum, ülkelerdeki sosyal barışı tehdit ediyor ve siyasî sistemlerde güvensizlik meydana getiriyor.

2. Otoriterleşme Eğilimleri

Çeşitli ülkelerde hükümetlerin otoriterleşme eğilimleri dikkat çekiyor. Güçler ayrılığının zayıflaması, yargının bağımsızlığının azalması, medyanın kısıtlanması ve sivil toplum üzerindeki baskılar bu eğilimin göstergeleri arasında.

3. Çin ve ABD Arasında Rekabet

Çin’in ekonomik ve siyasî alandaki yükselişi, ABD ile gergin bir rekabet yaratıyor. Tayvan, Güney Çin Denizi ve ticaret gibi konularda artan tansiyon, yeni bir soğuk savaş ihtimalini gündeme getiriyor.

4. İklim Krizi ve Yeşil Dönüşüm

İklim değişikliği ile mücadele, birçok ülkenin gündeminde ilk sıralarda. Ancak ekonomik çıkarlar ve enerji bağımlılığı nedeniyle ülkeler arasında çelişkiler var. Enerji dönüşümü ve karbon nötr hedefleri, ülkelerin siyasî stratejilerini doğrudan etkiliyor.

5. Rusya ve Ukrayna Gerilimi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş, Avrupa’nın güvenlik anlayışını kökünden değiştirdi. NATO ve Avrupa Birliği, bu krize nasıl cevap verileceği konusunda çeşitli stratejiler geliştiriyor. Bu savaş, jeopolitik dengeleri etkilerken, küresel enerji krizini de tetikliyor.

6. Göç ve Mülteci Krizleri

Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’dan kaynaklanan göç hareketleri, başta Avrupa ve ABD olmak üzere birçok ülkeyi zorluyor. Bu durum, ülkelerde iç politikayı şekillendirirken, göçmen karşıtı söylemlerin ve güvenlikçi politikaların yükselmesine neden oluyor.

7. Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik

Dijitalleşme ve siber güvenlik, ulusal güvenlik konularının merkezinde yer alıyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon, devletler arası ilişkilerde önemli bir etken hâline gelirken, bu alanlarda güç kazanmak için çeşitli stratejiler geliştiriliyor.

8. Ekonomik Zorluklar ve Enflasyon

Pandemi sonrası toparlanma süreci ve Ukrayna krizi, küresel ekonomiyi zor durumda bıraktı. Artan enflasyon, tedarik zincirlerindeki sorunlar ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler, birçok ülkede iç politikada gerilime sebep oluyor.

Bu senaryoların her biri, hem iç politikayı hem de uluslararası ilişkileri derinden etkileyen başlıklar. Mevcut dengeler, ülkelerin iç dinamiklerine ve liderlerin tercihine göre sürekli bir değişim hâlinde.

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