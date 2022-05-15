"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Dünya bir misafirhanedir

Ramazan Çalışan
15 Mayıs 2022, Pazar
Evet “Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir.” 1

Demek ki misafir olan bu insanın, “vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra, duadır. Dua ise, esas-ı ubûdiyettir.”2

Dünya, ahirete hazırlanmamız için inşa edilmiş bir han veya bir bekleme salonu olduğuna göre, şu ikaza kulak vermeliyiz: “Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.” 3  

O memleket ise, Allah’ın emirlerine göre hareket edenlerin mükâfat göreceği ve isyan edenlerin de cezalarını çekeceği bir başka âlem olacaktır.

Zaten, “bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvâline dikkat edilirse anlaşılıyor ki, bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenâb-ı Hakkın ebedî ve sermedî olan Dârüsselâm menziline dâvetlisi olan mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur.” 4

“Âyâ bu insan zanneder mi ki, başı boş kalacak? Hâşâ!.. Belki insan, ebede meb’ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzeddir. Küçük-büyük, az-çok her amelinden muhasebe görecek.Ya taltif veya tokat yiyecek.” 5

Madem öyledir.

“Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma...” 6

Dipnotlar:

1) Sözler, Yirminci Söz3

2) Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas

3) Sözler,  Onuncu söz

4)Mesnev-i Nuriye, Lasiyyemalar

5))Lem’alar, 17. lem’a, 15. nokta

6)Mesnev-i Nuriye, Zühre

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Hukuka dört elle sarılalım''

    Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

    Putin’den Finlandiya'ya uyarı

    Tekbirlerle uğurlandı

    ''Türkiye 14 Mayıs’ta demokrasiye kavuştu''

    ''Mücadele etmemem hata idi''

    Kuzey Kore'den salgına karşı 'topyekün savaş' ilanı

    En fazla çiftçinin olduğu il Ordu

    Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor

    ABD'den Rusya'ya acil ateşkes çağrısı

    14 Mayıs Demokrasi Bayramı’nın 72. yıldönümünde Demokrasi Hasreti

    Demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz

    Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

    İSİG: 4 ayda en az 479 işçi öldü

    Zelenskiy: Macron bunu boşuna yapıyor

    Hükümete güven dibe vurdu

    MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu

    'Twitter’i satın alma anlaşması geçici olarak askıya alındı'

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Havuzu kurutup hazineyi boşalttılar”
    Genel

    ''Hukuka dört elle sarılalım''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Başörtülüler hakkında
    Faruk ÇAKIR

    Yine güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak madem vaad etmiş; elbette yapacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Risale-i Nur diliyle (kulağıyla) musıkî
    Mehmet KARA

    Yaparsa AKP yapar
    Ramazan Çalışan

    Dünya bir misafirhanedir
    Orhan Ali YILMAZ

    “Üslûp” kaygısı... ya da...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.