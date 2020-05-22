Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Bayram Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, bu yıl bayramın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kaldığını belirten Steinmeier, “Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun. Sizler ve hepimiz için gelecek seneye bayramı tekrar birlikte kutlayabilmeyi diliyorum. Bu sene bayramı alışık olduğumuz gibi birlikte kutlayamıyoruz. Ama içten bir huzurla ve teselli sunan ve güç veren bir inançla birbirimize bağlıyız.” ifadelerini kullandı. AA

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