Çocuklar için Ramazan eğlenceleri

Çocuklar için Ramazan’ların en unutulmaz yanı şüphesiz Ramazan’a özel ve bizim kültürümüze ait etkinliklerdir.

MEHTAP Y. YÜKSELTEN - YENİ ASYA

Böylece çocuklar hem Ramazan ayının önemini, hem de dinî ve millî değerlerimizi eğlenerek öğrenmiş olurlar.

Her Ramazan ayı geldiğinde birçok yerde çocuklar için program ve faaliyetler düzenleniyor. Bunlardan birisi de Bağcılar Belediyesi.

Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayında çocuklara özel bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Kirazlı Mahallesi Bilgi Evleri Çadırı, “Sınıfımda Ramazan” ve “Mahallemde Ramazan” olmak üzere iki ayrı başlık altında oluşturulan programlarda çocuklar birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

SINIFIMDA RAMAZAN

“Sınıfımda Ramazan” programıyla geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, okullarda çocuklarla buluşuyor. Mizahî bir anlatımla Ramazan’ın kültürel değerlerini aktaran gösteri, çocuklara ahlak, doğruluk ve iyilik gibi kavramları eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

MAHALLEMDE RAMAZAN

Kirazlı Mahallesi’nde kurulan Bilgi Evleri Çadırı, çocuklara yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çadırda bilim atölyeleri, zekâ oyunları, resim ve boyama etkinlikleri, robotik kodlama atölyesi, VR gözlük deneyimi ve uçuş simülatörü gibi birçok aktivite bulunuyor. Bunun yanı sıra her gün farklı bir mahallede çocuk oyun parkları kurularak miniklere eğlenceli anlar yaşatılıyor. Alanda görevli palyaçolar ise çocukların yüzlerine istedikleri tasarımları yaparak onlara neşeli anlar yaşatıyor. Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve salep gibi ikramlar yapılıyor. Böylece çocuklar eski Ramazan geleneklerindeki lezzetleri tatma imkânı buluyor.