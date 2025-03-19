Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-19-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Sizi Firavun kavminin zulmünden kurtardığımızı da hatırlayın ki, onlar sizi azâbın en kötüsüne uğratıyor, kızlarınızı sağ bırakıp yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlardı. Bunda ise Rabbiniz tarafından sizin için büyük bir imtihan vardı. (Bakara Suresi: 49)

“Meselâ, [Kızlarınızı sağ bırakıp yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlardı. (Bakara Suresi: 49)] benî İsrail’in, oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak, bir Firavun zamanında yapılan bir hâdise ünvanıyla, Yahudî milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddid katliamları, kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihânede oynadıkları rolü ifade eder.” (Sözler, 25. Söz)

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

- Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,

- Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,

- Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen,

- Ey affından başka bir şey istenmeyen,

- Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

- Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,

- Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan,

- Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,

- Ey rahmeti gazâbını geçmiş olan,

- Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

Sen bü̈tü̈n kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.