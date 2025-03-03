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3 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Geldi Gözümün Nuru: Ramazan - Can Kardeş Mart 2025 sayısı çıktı!

03 Mart 2025, Pazartesi 03:55
Can Kardeş 422. sayısında Ramazan ayını anlatıyor.

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Can Kardeş Derginiz 422.sayısında Ramazan ayına özel bir sayı hazırladı. İnci Karaman, Ramazan ayının bir Peygamber Sevgisi olduğunu hatırlattığı yazısında, Ramazanın toplumsal hayatı birleştirici özelliğini anlatıyor. İsmail Tezer’in kaleme aldığı yazısında “Ramazan Kardeşliği”ni hatırlatıyor. Arif gördüğü bir rüyayı ailesiyle sahur sofrasında paylaşıyor. Peki, acaba ne görmüş olabilir? Merak edenler hemen sayfaları çevirebilir. Şule Gülgün, Makas Eller köşesinde lolipop şekerler ve renkli kartonlarla

“Ramazan Hediyeliği” yapıyor. Mehtap Yükselten de Ramazana “Hoş geldin” diyenlerden. Odasını Ramazan süslemeleriyle donatıp, arkadaşlarına iftar planları yapan hikâye kahramanımız ilk teravih ve ilk sahuru yaşamanın heyecanını satırlara döküyor. 

Derginin Çizgi-Roman karakterlerinden Münevver Teyze, Çanakkale Belgeselini izlerken duygusal anlar yaşıyor. Torunları ise onu teselli ediyor. Acaba Münevver Teyze, torunlarına Çanakkale ve Mehmet Akif ile ilgili neler anlattı dersiniz? Aktüel sayfasında 12 Mart ve 18 Mart’ın önemi anlatılıyor. 

“SAVM” NEDİR?

Risale-i Nur’dan Kavramlar bölümünde “Savm”ın yani oruç ibadetinin Dinimizin nasıl beş şartından biri olduğu anlatılırken, Çizgilerle Kıssalar sayfamızda usta Ressam Hayreddin Ekmen, Bediüzzaman Said Nursi’nin ilim sevdasını nefis çizimleriyle bize aktarıyor.

BAYRAM HARÇLIĞI

Minik yazar Lemanur, bayram harçlığının nasıl isteneceğine dair tüyolar veriyor. Harçlık merakı olan kardeşlerimiz bu yazıyı okuduktan sonra, nasıl harçlık toplanır onu öğrenmiş olacak. Sayfalarımızda yeni kahramanlarımız yer alacak: Seyda ve Keçe… Tatlı çizgileriyle sayfalara renk katan karakteri heyecanla takip edeceksiniz.

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