Mahzun Bayramlar

Hüzünler çöktü, yine gam geldi
Camiler mahzun, susmuş ahali.
Re’f et ya İlâhî şu mevcud hali.
Müjdeler olsun yine bir bayram geldi.
Kâinat şenlendi sanki can geldi.
Tıkanmış damarlara sanki kan geldi.
Paslanmış ruhlara bir ezan geldi.
Müjdeler olsun yine bir bayram geldi.
Giden gitti, yeni bir kervan geldi.
Fena’dan dolayı ruhlara ha’zan geldi.
Kur’ân ışığıyla bir hüsnü za’n geldi.
Müjdeler olsun yine bir bayram geldi.
Tevhidi ilân etmek için o an geldi.
İlây-ı Kelimetullah ile âleme şan geldi.
Âlemlere rahmet Nebiyy-i Zişan geldi.
Müjdeler olsun yine bir bayram geldi.
Ragıp Doğan