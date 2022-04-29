Mescid-i Aksa’da büyük coşku: Ramazan'ın son Cuma namazı160 bin kişiyle eda edildi

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının son Cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Aksa'da namaz kılan kişi sayısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ramazan ayının son cuma namazını yaklaşık 160 bin kişinin kıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’dan gelen binlerce Filistinli de cemaat arasında yerini aldı.

Namazdan sonra bazı Filistinli gruplar, Kubbetu's Sahra Camii'nin merdivenlerinde Filistin bayrağı açarak slogan attı.

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, Filistinli genç gruba kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin baskınında yaralanan 42 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerden, 12-40 yaş arası erkeklerin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Aksa’ya gitmesine izin vermiyor. Kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler Aksa’ya askeri kontrol noktalarından geçtikten sonra gelebiliyor. 40-50 yaş arası erkeklerin ise Aksa’ya gelebilmesi için İsrail ordusundan özel izin çıkarması gerekiyor.

Batı Şeria’daki Filistinliler tüm zorluklara rağmen Mescid-i Aksa’ya gelmenin sevincini yaşıyor

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, kalabalık kontrol noktaları ve yorucu yolculuklarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılabildikleri için sevinç duyduklarını ifade etti.

İsrail, ramazan ayının son cuma namazında da ay boyunca olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan 12-40 yaş arası Filistinli erkeklerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gitmesine izin vermedi.

Batı Şeria’dan kadın, yaşlı, çocuk on binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın etrafına örülmüş Ayrım Duvarı boyuncu kurulu askeri geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail polisi, işgal atlındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı; Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Eski Şehir çevresindeki yolları sabahın erken saatlerinden itibaren kapattı.

Batı Şeria’nın El Halil kentinden İsra (20) yaklaşık 3 saatte Mescid-i Aksa’ya ulaştığını belirterek, yolda özellikle İsrail ordusunun geçiş noktasında büyük yoğunluk olduğunu ve yorucu geçtiğini aktardı.

Ömründe ilk kez Mescid-i Aksa’ya geldiğini ve "çok sevinçli" olduğunu söyleyen Filistinli İsra, "Herkese mutlu bir bayram diliyorum. İnşallah gelecek yıl özgürce Aksa’ya geliriz. Bu işgal, bizi zalim kanunlarıyla kısıtlıyor." dedi.

Filistinli 72 yaşındaki Ahmed Macid Salih de kuzeydeki Cenin kentinden geldiğini ifade ederek, bu yıl ramazanda ikinci defa Aksa’ya gelebildiğini ve sevinçli olduğunu dile getirdi.

Yolculuğun askeri kontrol noktalarından dolayı yorucu geçtiğine işaret eden Salih, "Yaşlıların geçişine izin verdiler. Ama gençleri almadılar. Şu kadar söyleyeyim, kontrol noktasından çevrilenler buraya gelenlerden daha fazlaydı." diye konuştu.

Salih, "Dünyadan her Müslüman buraya gelmeli. Burası bize Hazreti Muhammed'den emanet. Burası İslam dünyasına ait. Burası kıyamete kadar Mescid-i Aksa kalacak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişi şartlara bağlı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerden, 12-40 yaş arası erkeklerin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Aksa’ya gitmesine izin vermiyor. Kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler Aksa’ya askeri kontrol noktalarından geçtikten sonra gelebiliyor. 40-50 yaş arası erkeklerin ise Aksa’ya gelebilmesi için İsrail ordusundan özel izin çıkarması gerekiyor.