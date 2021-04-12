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12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ramazan Ayı, israf ayı olmasın

12 Nisan 2021, Pazartesi
Ülkemizde her yıl 7.7 milyon ton yiyecek ve içeceğin çöpe gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayında artan alış verişler israfa yol açmasın” uyarısını yaptı.

Gıda alış verişlerinin arttığı Ramazan ayında israfın da aynı oranda arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İslâm âlemi için On bir ayın Sultanı olan Ramazan ayı, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Ancak diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddî boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Koronavirüs yüzünden çok sayıda kişinin işsiz kaldığı ve geçim sıkıntı çektiği bu dönemde bir lokma ekmeği, bir damla suyu bile israf etmemek gerek” dedi.

En fazla gıda israfı yapan üçüncü ülkeyiz

Ramazan ayında artan alış verişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara ikazda bulunan Bendevi Palandöken, “Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her yıl 7.7 milyon ton yiyecek ve içecek israf ediliyor. Ülkemiz ne yazık ki dünyada en fazla gıda israfı yapan üçüncü ülke. Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Özellikle koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu yıl evlerimizde geçireceğimiz mübarek Ramazan ayında artan alış verişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz. Özellikle evde olduğumuz bu günlerde İsraftan kaçınmak hepimiz için milli bir görev olmalı” diye konuştu.

“EN ÇOK EKMEK VE PİDE İSRAF EDİLİYOR”

İsraf edilen gıda ürünleriyle yüz binlerce aç insanın doyabileceğini belirten Palandöken, “Diğer aylarda yapılan ekmek israfı, özellikle Ramazan ayında ciddî boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmeklerimizi mutlaka değerlendirmeliyiz. Yardım etmenin ve paylaşmanın yolu yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA

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