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12 MART 2024 SALI - YIL: 55

Ramazan mesajlarında ateşkes çağrısı

12 Mart 2024, Salı 00:55
7 EKİM’DEN BU YANA İSRAİL’İ DESTEKLEYEN BATILI LİDERLER DE RAMAZAN MESAJLARINDA ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTILAR.

Çoğunluk barış istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, İsrail ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun barış istediğinden emin olduğunu belirterek, “Bu yönde atılacak adımlardan biri, Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır” dedi.

Korkunç acılar getirdi

Ramazan mesajında bütün Müslümanların kutsal günlerini kutladığını belirten ABD Başkanı Biden, “Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü” dedi ve âcil ateşkes için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

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Ramazan mesajlarında ateşkes çağrısı

Alman liderler Ramazan mesajı yayınlarken Gazze’de İsrail’in yaptığı zulme dikkat çekerek ateşkes çağrısı yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Ramazan mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tüm Müslümanlara mübarek bir oruç ayı ile huzur ve tefekkür dolu bir zaman diliyor” ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock X sosyal medya platformundan yayımladığı video mesajında, “Size ve ailelerinize her şeyden önce huzurlu mübarek bir ramazan diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun” dedi.

 

Ramazan’ı endişesiz geçiremiyorlar

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına atıfta bulunan Baerbock, “Bugünlerde özellikle bu yıl ramazanı endişesiz bir şekilde kutlayamayan herkesi düşünüyorum. Çünkü savaş var, çünkü açlık çekiyorlar, çünkü anne babaları, çocukları ya da kardeşleri artık hayatta değil” ifadelerini kullandı. Alman Dışişleri Bakanı Gazze’de açılan yaraların çok derin olduğunu vurguladı. Ramazanda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların her akşam bir sofranın etrafında toplandığına işaret eden Baerbock, “Burada, Almanya’da bile. Bu zamanlar her zamankinden çok daha değerli. Umarım dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu tefekkür ayında küçük adımlarla da olsa yeniden bir araya gelebilir. Birbirlerinin konuşmasına izin vererek, birbirlerini dinleyerek ve birbirlerinin bakış açılarını anlamaya çalışarak” ifadelerini kullandı.

Büyük çoğunluk barış istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. İsrail ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun barış istediğinden emin olduğunu belirten Scholz, “Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze’ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı (Joe Biden), ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik eden Scholz, şunları kaydetti: “Müslümanlar için içe dönmek ve tefekkür etmek için özel bir zaman olan ramazan başlıyor. Her akşam aileler oruçlarını açmak için bir araya geliyor, birçoğu da evlerini misafirlere açıyor, arkadaşlarını ve tanıdıklarını davet ediyor. Bunun barış içinde bir arada yaşama ve dayanışma için güzel bir jest olduğunu düşünüyorum ve bu iftarlardan birisine katılma fırsatım olduğunda bunun her zaman özel olduğunu hissetmişimdir.”

AA

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