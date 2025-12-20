"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Uhrevî ticaretin kudsî pazarı: Üç Aylar

Risale-i Nur'dan
20 Aralık 2025, Cumartesi
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bugün manevî bir ihtar ile sizin hesabınıza bir telâş, bir hüzün bana geldi. Çabuk çıkmak isteyen ve derd-i maişet için endişe eden kardeşlerimizin hakikaten beni müteellim ve mahzun ettiği aynı dakikada bir mübarek hatıra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki:

Beş günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur-u selâse gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhur-u selâseyi böyle bire on kâr veren medrese-i Yusufiyede geçirmek, elbette büyük bir kârdır; ne kadar zahmet çekilse, ayn-ı rahmettir.

İbadet cihetinde böyle olduğu gibi; Nur hizmeti dahi nisbeten, kemiyet değilse de keyfiyet itibarıyla, bire beştir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar, Nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlâsı, yirmi adam kadar fayda verir. Hem Nurun sırr-ı ihlâsı, siyasetkârâne kahramanlık damarını taşıyan, Nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus bîçareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da, ehemmiyeti yok.

Derd-i maişet ciheti ise, zaten bu üç ay, ahiret pazarı olmasından, her biriniz çok şakirdlerin bedeline, hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinden, elbette sizin hâricî işlerinize yardımları olur diye tamamıyla ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim.

Said Nursî, Şualar, On Dördüncü Şua, s. 519

LUGATÇE:

ayn-ı rahmet: rahmetin tâ kendisi.

derd-i maişet: geçim derdi ve zorluğu, geçim sıkıntısı.

hasene: iyilik, Allah rızasına uygun iş.

intişar: yayılma, yaygınlaşma, neşrolunma.

kemiyet: nicelik.

keyfiyet: nitelik.

meşher: teşhir yeri, sergi, gösterme yeri.

mümtaz: ayrıcalıklı, seçkin.

Şuhur-u Selâse: Üç Aylar; Receb, Şaban, Ramazan.

ticaret-i uhreviye: ahiret ticareti, ömür sermayesi sayesinde ahiretle ilgili manevî kazanç sağlama.

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya'ya açık sinyal'

    Sosyal çürümeyi durduralım

    'Bahis' ekonomisi büyüyor

    Faize var, yemeğe yok

    Ölüm de mi ticarileşiyor?

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir

    Gazze'de 203 gencin hüzünlü nikah sevinci: 'Gazze halkı sabırlıdır, hiçbir şey onları mağlup edemez'

    AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlayacak

    Sahte faturayla suç gelirlerini aklayan 43 kişi hakkında gözaltı kararı - Aralarında 26 mali müşavir var!

    Kazakistan da LGBT propagandasını yasakladı

    Edirne-Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi "ölü hacme" düştü

    İsrail'in itirazını reddeden iki UCM yargıcına ABD'den yaptırım kararı - UCM, ABD'yi kınadı

    Siyaseten yanlış yaptım

    Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine Macron'dan açıklama

    İrlanda da Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını istiyor: 'Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri inşa edemez'

    İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

    Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

    MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir
    Genel

    Sosyal çürümeyi durduralım
    Genel

    'Bahis' ekonomisi büyüyor
    Genel

    Faize var, yemeğe yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya'ya açık sinyal'
    Genel

    Ölüm de mi ticarileşiyor?
    Genel

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.