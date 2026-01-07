Bu senenin ilk Nurlu seyahati Mersin’e oldu

Üstadımızdan bize tevarüs eden "muhabbet fedâiliği ve müfritane irtibat sevdalısı" olmamız hasebiyle, mütemadiyen, elimizden geldiğince, cemaatî programlara iştirak ediyoruz.

2025'in son programı "Diyar-ı Bekir'deki panel" oldu. Onu [ https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/diyar-i-bekir-de-nurun-bayrami_615959 ] makalemizle yazmıştık.

Bu senenin ilk programı olan Mersin'deki "kardeşler kıraat programına" Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Yalçın kardeşimiz tarafından yapılan vâkî davetle iştirak ettik. Programın sloganı"her vilâyetten bir kişi"nin ders okumasıydı.

Üstadın; "Bazen bir tek dostunu, bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder” sözünde en güzel manasını bulan bu seyahat için, Bursa'dan İstanbul'a otobüs ile gidip, Kurtköy havaalanından bindiğimiz tayyare ile Mersin'e indik. Gerçi iki saat kadar bir uyku ile gece yarısı yollara düşmek zordu, ama yine de şükür, bu manevî ziyaret hatırına buna katlandık.

Beni, talebelik arkadaşım, kadîm dostum, Yeni Asya'nın eski bir fedakâr çalışanı olan Ahmed Aydınbaş kardeşim karşıladı. Beraber, Mersin Yeni Asya hizmet binamıza gittik. Oraya vasıl olunca, bir çok eski arkadaşımız ile karşılaştık. İki ay önce, Diyar-ı Bekir'de bir araya geldiğimiz bazı arkadaşları görünce memnun olduk. Bazı arkadaşlarımızı da, gıyaben biliyorduk, ama vicâhî, yüz yüze görüşmemiz olmamıştı. O da, tahakkuk etti şükür.

Program üç günlüktü. Peyderpey gelen arkadaşlarla, yüz kişi civarında muhterem insanla buluştuk. Her vilâyetten bir kişi olmasa da, şöyle bir baktık, neredeyse (67 vilâyet hesabıyla) kırk civarında vilâyetten arkadaşlarımız gelmişti. Sağolsunlar, var olsunlar bu kış mevsiminde istirahatlerini bırakıp gelmişlerdi.

O kadar güzel bir muhabbet, ittifak, ittihad oldu ki, herkesin, gözünün içi parlıyordu.

Açılış konuşmasını yapan YK Başkanı İzzet Atik kardeşimiz akla takılan sorulara cevab verdi.

Daha sonraki günlerde de, hemen hemen, her vilâyetten bir kişi Risâle-i Nurlardan okudu. İhlâslı kardeşlerimiz, davalarının şuuruyla, aslî hizmetlerinden bahsettiler. Bir ara, Mersin'in hizmet erlerinden Ahmed Demirdöğmez kardeşimizin hastalığından dolayı, evine Kadir Akbaş ve Ahmed Aydınbaş ile beraber gidip, ziyaret ettik. Başta Ahmed kardeşimiz olmak üzere, hasta kardeşlerimizin hepsine şifa duası okuduk.

Üçüncü günün sonunda, herkes şevk alarak, dolu dolu yaşanan programın sevinciyle, memleketlerine döndü.

Üç gün boyunca, yılmadan, usanmadan, gelen misafirlere hizmet eden bahtiyar Mersin cemaatimizi tebrik ediyoruz.