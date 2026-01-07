"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bu senenin ilk Nurlu seyahati Mersin’e oldu

Osman ZENGİN
07 Ocak 2026, Çarşamba
Üstadımızdan bize tevarüs eden "muhabbet fedâiliği ve müfritane irtibat sevdalısı" olmamız hasebiyle, mütemadiyen, elimizden geldiğince, cemaatî programlara iştirak ediyoruz.

2025'in son programı "Diyar-ı Bekir'deki panel" oldu. Onu [https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/diyar-i-bekir-de-nurun-bayrami_615959] makalemizle yazmıştık.

Bu senenin ilk programı olan Mersin'deki "kardeşler kıraat programına" Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Yalçın kardeşimiz tarafından yapılan vâkî davetle iştirak ettik. Programın sloganı"her vilâyetten bir kişi"nin ders okumasıydı.

Üstadın; "Bazen bir tek dostunu, bir iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve yüz lirayı sarf eder” sözünde en güzel manasını bulan bu seyahat için, Bursa'dan İstanbul'a otobüs ile gidip, Kurtköy havaalanından bindiğimiz tayyare ile Mersin'e indik. Gerçi iki saat kadar bir uyku ile gece yarısı yollara düşmek zordu, ama yine de şükür, bu manevî ziyaret hatırına buna katlandık.

Beni, talebelik arkadaşım, kadîm dostum, Yeni Asya'nın eski bir fedakâr çalışanı olan Ahmed Aydınbaş kardeşim karşıladı. Beraber, Mersin Yeni Asya hizmet binamıza gittik. Oraya vasıl olunca, bir çok eski arkadaşımız ile karşılaştık. İki ay önce, Diyar-ı Bekir'de bir araya geldiğimiz bazı arkadaşları görünce memnun olduk. Bazı arkadaşlarımızı da, gıyaben biliyorduk, ama vicâhî, yüz yüze görüşmemiz olmamıştı. O da, tahakkuk etti şükür.

Program üç günlüktü. Peyderpey gelen arkadaşlarla, yüz kişi civarında muhterem insanla buluştuk. Her vilâyetten bir kişi olmasa da, şöyle bir baktık, neredeyse (67 vilâyet hesabıyla) kırk civarında vilâyetten arkadaşlarımız gelmişti. Sağolsunlar, var olsunlar bu kış mevsiminde istirahatlerini  bırakıp gelmişlerdi.

O kadar güzel bir muhabbet, ittifak, ittihad oldu ki, herkesin, gözünün içi parlıyordu.

Açılış konuşmasını yapan YK Başkanı İzzet Atik kardeşimiz akla takılan sorulara cevab verdi.

Daha sonraki günlerde de, hemen hemen, her vilâyetten bir kişi Risâle-i Nurlardan okudu. İhlâslı kardeşlerimiz, davalarının şuuruyla, aslî hizmetlerinden bahsettiler. Bir ara, Mersin'in hizmet erlerinden Ahmed Demirdöğmez kardeşimizin hastalığından dolayı, evine Kadir Akbaş ve Ahmed Aydınbaş ile beraber gidip, ziyaret ettik. Başta Ahmed kardeşimiz olmak üzere, hasta kardeşlerimizin hepsine şifa duası okuduk.

Üçüncü günün sonunda, herkes şevk alarak, dolu dolu yaşanan programın sevinciyle, memleketlerine döndü.

Üç gün boyunca, yılmadan, usanmadan, gelen misafirlere hizmet eden bahtiyar Mersin cemaatimizi tebrik ediyoruz.

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    “Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz”

    Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

    Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

    Elektrik ve gaza zam yolda

    Beyaz et zammı kanatlanacak

    "Kapalıçarşı soruşturması"nda 4. dalga operasyon: 68 kişi gözaltına alındı

    ABD'ye tepki mitingi düzenleyecek

    İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.