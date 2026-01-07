Aile saadeti, muhabbet ve şefkat (9)

Yaşadığımız çağ “ahirzaman alâmetlerini” dağarcığında taşıyan bir dehşet arz ediyor!

Aile birliği içerisindeki. Müsbet-menfî bütün şartlarla hayat devam ediyor. Mutluluk veya problemi doğuran, öne çıkan, göze batan, ayağa takılan, kalbi rahatsız, ruhu karartan, bedene, akla, hissiyata baskı yapıp daraltan sıkıntıları çözerek aile hayatı devam edebilir.

Çözüm yolları ve usullerine birlikte çalışalım.

“Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor.” (Şualar, s. 311.)

EBEVEYNLERLE İLGİLİ KONULAR:

1. Ebeveynler, çocukların en önemli ihtiyacının sürekli ve tutarlı bir sevgi olduğunu unutmamalıdır.

2. İnsanları insan yapan, nesilden nesile miras olarak intikal eden hürmet ve muhabbet duyguları ihtiyar anne ve babaların temiz hatıralarını devam ettirmektir.

3. Ana-baba ölmekle onlara karşı olan sorumluluklar bitmez. Öldüklerinde hayırla anmak, duayı devam ettirmek gerekir.

4. Aile bireyleri karşılıklı “özür dileyerek” davranışlarını azaltabilirler.

5. Anne-baba çocuğu anlamaya çalışmazsa! Çocuklar anne-babayı nasıl anlasın?

6. İnsanın en birinci üstadı ve te'sirli muallimi onun validesidir.

7. Dinî, manevî ve fennî bilgiler sadece dün-yevî noktada, şan, şöhret, makam, maaş, rütbeler için öğretilmemelidir. Dünya ve ahiret hayatının fayda, denge ve neticeleri, Kur'ân'ın kudsî, nurlu ve imanî manalarının kıymetleri ile, şişe ve elmas farklılıklarıyla dikkatlice verilmelidir.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ KONULAR:

1. Anne babaya iyilik, ömrü uzatır. Yalan, rızkı azaltır. Dua kazayı geri çevirir. (Camiüssağir, Hadis no: 1235.)

2. Çocukların isteğine karşı ilk adım çok önemlidir. İlk önce karar verip sonra o karardan dönmek onlarda güven kaybı ve istismarı başlatır. Bir konuda; “hayır” demeden önce dikkatli düşünmeli ve verilen ilk karardan asla geri adım atılmamalıdır! Kararlı bir tutumdan sonra çocuğun ısrarına pirim verilmemelidir.

3. Evlâd, dünyada iftihar ve sürûr âhirette nurdur.

4. Çocuklara bebeklikten başlayarak, neyi nasıl yapacakları tatbikatıyla öğretilmelidir.

5. Çocukların acıları bizim acımız olmalıdır!

6. İtaat (saygı): Çocukların ana-babalarına karşı en önemli görevleridir. İtaat, haram olmayan isteklerini yerine getirmektir.

DIŞ TESİR VE ORTAK KONULAR:

1. “İnsanlara lâyık oldukları değeri veriniz.” (Age., Hadis No: 2735.)

2. “Mü'minlerin iman bakımından en üstünlerinden bir tanesi ahlâkı en güzel olandır” hakikati unutulmamalıdır.

3. İhtiyar ve çocukların çabuk kırılabilen hassas ruh, kalp ve his yapıları rencide edilmemelidir.

4. Şer'an yedi yaşına gelen çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri alıştırmak için, teşvikkârâne emretmek namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. (Emirdağ Lâhikası, 2/69.)

5. Taraf olmanın, tarafsız olmaktan son derece iyi bir şey olduğu en iyi şekilde anlatılmalıdır.

6. Eğitimin temel prensibi doğruları yapmaktır, tüm yanlışları denemek değil.

Netice: Yaşadığımız bu asır, mü’minler açısından örnek insan hasretinin çekildiği ve bu ihtiyacın giderilemediği çorak bir asırdır. Müslümanların örnek insan hasreti bir hicran ve insan fukaralığıdır. Bunun en büyük sebebi, Müslümanların peygamberlerinin Allahu Teâla tarafından kendilerine bir “üsve-i hasene” (güzel örnek/önder) olarak gönderildiğinin şuurunda olmamalarıdır. Veya bu gerçeği, bilerek veya bilmeyerek ihmale uğratmalarıdır.