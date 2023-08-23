Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, en fazla emeklinin belini büktü. Normalde, asgari ücretten bir miktar yüksek alan emekli vatandaşlarımız, asgari ücretten aşağı maaş almağa başladı.

Emeklinin halleri, sonunda hükümeti düşündürmeye davet ederken, sorumlu bakan ”meclis’in açılması ile bu meselenin ele alınması talimatını Cumhurbaşkanından aldıklarını” dile getirdi.

Her şeyin fiyatlarının ayyuka çıktığı bu günlerde, emekliyi görmezden gelmek, vicdanlara ters düşer.

Vaktiyle gaddar bir kral varmış. Bu kral halka zulmediyor, halk isyan eder duruma geliyormuş. Halkın durumunu yerinde gözlemlemeleri için, vezirlerini halkın içine gönderirmiş.

En son vezirleri: ”Efendim, ahali şehrin meydanına toplanmış, şakır şakır oynamaya başlamış” diyerek, halkın durumunu anlatmış.

Kral, bu durumdan oldukça memnun olmuş ve ”Ben zaten bunların böyle yapmasını bekliyordum” diyerek keyiflenmiş.

Günümüzde, devletin yanıltmayı alışkanlık haline getirdiğini görünce, insanın aklına kralın tavrı geliyor.

Eskiler “açlık fırın yıktırır” derlermiş. Tıpkı, kediyi açlığa alıştırmaya çalışan gaddar insanın, sonunda kediyi öldürdüğü gibi... İnsanı ne merde, ne namerde muhtaç etmeden, huzurlu yaşaması için gerekli ihtiyaçlarını temin etmesini sağlamak, devletten en önemli vazifesidir.

Enflasyon rakamlarını dahi kendi isteklerine uyduran bir iradenin, bu halleri ne zamana kadar devam edecek bilemiyoruz. Ev kiralarının on bin, yirmi binleri aştığı günümüzde, emeklinin bedduasına muhatap olan iflah olur mu?

Seçimlerde tek adam idaresine oy verenlerin pişmanlığı dikkat çekici. Maddi ve manevi sıkıntılarımıza, yaşadığımız hayat şartlarının ağırlığı da eklenince, dertler katlanıyor.

Mevcut idare zam üstüne zam yağdırmaya devam ediyor.

İdarecilerin emeklilere rahat nefes aldıracak adımlar atmasını bekliyoruz.