Üstün bir rütbeli subay vefat ettiğinde musalla taşına getirilmiş. Vakit namazı bitince cemaat caminin bahçesine cenaze namazı için saf tutmuşlar.

Müezzin efendi: “Er kişi niyetine!” diye yüksek sesle niyet edince, mevtanın oğlu seslenmiş:

“Babam er değildi, orgeneraldi.”

İmam efendi delikanlıya dönerek: “Musallada herkes aynı rütbededir. Her erkek cenazesinde aynı şekilde niyet edilir.”

Birkaç gün önce yine bir cenaze namazında müezzin “er kişi niyetine” dedi ve bir cenaze namazı daha kıldık. Musalladaki mevta, gerçekten bir “er kişi” idi. Adı gibi metin bir Nur Talebesi idi.

Çorum Sungurlu ilçesinden, emekli bir öğretmen kardeşimizdi. Anadolu’nun sinesinden yetişmiş bir bahtiyardı. Yetişkinler okuma programında okumalarını gerçekleştirmiş, Kargı pikniğinde kucaklaşmıştık.

Ne zaman görüşsek mütebessim siması ile hemhal olurduk.

Derslere ilk önce gelenlerdendi. Kabiliyeti ile her işe yetişiyordu.

Adı: Metin Erkişi idi. Nice öğrenciler yetiştirmişti. Cenaze namazında bir çok öğrencisi vardı. Sungurlu hizmetlerinin ana umdelerindendi. Ama, hayat işte böyledir. Şiddetli baş ağrısı ile başlayan rahatsızlığı, beyninde meydana gelen enfeksiyon dolayısıyla, genç denecek yaşta Metin kardeşimi ebedî âleme aldı götürdü. Ehli imanın ölümü ile semavat ve arz, onun üstünde ağlarmış..

Biz de gözyaşlarımızı sinemize gömdük. Mekânı Cennet olsun. Sungurlu’lu kardeşlerimize taziyetler, yenge hanım ve çocuklarına başsağlığı diliyorum.

Bedenen aramızdan ayrıldın sen kardeşim. Sevdiklerine kavuştun. Amel defterin kapanmayacak inşallah.

Şirketi manevîye çalışıyor.