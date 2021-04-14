İkinci bir Zübeyir gibi

(Mehmet Kutlular’ın ardından)

Üstadın, muhtelif vesilelerle bazı talebelerine verdiği makamlar vardır. “Abdurrahman, Hulusi, Hüsrev” makamları gibi… Üstadın hayatından sonra şekillenen hizmet seyrine baktığımızda bu anlamda Zübeyir Ağabeyin önemli bir yeri olduğunu görüyoruz.

Hizmetlerin merkezi mahiyetinde “Kirazlı Mescit mevkiinde” bulunan bu hizmet merkezi adeta bir okul mahiyetinde vazife görmüştür. Hayatının son on yılını burada geçiren Zübeyir Abi hizmetin seyri için sağlam temeller atmıştır

Bunu bilmeden, Kutlular Abiyi anlatmak zordur. Zübeyir Abiyi örnek alan Kutlular Abi, bu anlamda hizmetlerde koşan ve koşturan bir Nur fedaisidir. Gazetenin kurulması ve genel hizmetlerin yerleşmesi için çalışmıştır. Gazetenin idaresine onu yerleştiren Zübeyir Ağabeydir.

Engin feraset ve basireti ile bunu görmüş ve “kardeşim, burada nasıl hizmet ediyorsan orada da hizmet edeceksin” diyerek, onu bu görevle tavzif etmiştir. Kendisi; “Abi, Bekir, Birinci, Fırıncı Ağabeyler var, neden beni tercih ediyorsunuz?” dediğim de, “Haydi vazfe başına” cevbabını almıştır.

Ve bu vazifeyi, yıllarca tavizsiz bir şekilde yerine getirdi. Elli yıldır muhtelif vesilelerle beraber olduk. On iki yıl yönetim kurulunda beraber çalıştık, muhtelif gezilerde beraber olduk, sayısız sohbet ve ders ortamlarında hep beraberdik. Yönetimdeki kardeşlere hep derdim: “Kutlular Abi hayatta olduğu müddetçe rahatız.”

Son rahatsızlığından sonra, zaman zaman yenge hanımı arar durumunu sorardım.

Yeni Asya bu anlamda bir merkez mahiyetini taşıdı her zaman. Kamuoyunda Nurlar ve hizmeti açısından güvenilir kaynak Yeni Asya olmuş ve inşallah kıyamete kadar da devam edecektir inşallah. İstikbalde de büyük hizmetlere vesile olacaktır inşallah.

Cenaze, pandemi şartlarında yapıldı. Yine de sevenleri ve dâvâ arkadaşları güzel bir hizmete vesile oldular.

En objektif mesajlardan birisini, gazeteci Ruşen Çakır verdi. Kendisine bu anlamda tebrik ederim Taziye mesajlarında ismi geçen ve takdir hislerini ileten bütün insanlara teşekkürlerimizi iletiyorum. Kutlular Abinin yaşadığı hayat, Nur hizmetleri ile geçen dolu dolu bir hayattı.

Biz ve bütün âlem buna şahittir. Korkmadı, okudu ve hep anlattı. “İşte Hayatım” adlı eserinde bunları iyi ki paylaştı. Şahsî hayatında çok mütevazi idi.

Mekânın Cennet olsun aziz ağabeyim. Yenge hanıma, kızımıza, bütün camiamıza taziyetlerimi iletiyorum. Bu açılan yolda inşallah devam ederiz.

Son olarak şunu ifade edeyim: Rahmetli Tahiri Mutlu Ağabeyin şu sözü hatırımızdan hiç çıkmamalı: “Bir gün gelecek, en büyük hizmet, dâvâya ihanet etmemek olacaktır.” İhlâsı muhafaza etmek, sadâkati elden bırakmamak duâsıyla.