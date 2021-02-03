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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Beş hal bir elbise

03 Şubat 2021, Çarşamba
Bahtsız ve bedbaht asrın Müslümanları sanki şu hallerinden memnun gibi gaflete, durağanlığa / tevakkufa, vurdumduymazlığa, bana ne, nemelâzımcılığa devam ettikleri sürece başlarını; ehl-i küfrün ve ehl-i sefahatin, dünyalıkların sultasından, baskısından zulmünden ve sömürüp suiistimal etmesinden kurtulamazlar.

Ne lâzım? Evvelâ Allah için, Allah’a, Allah yolunda çok kuvvetli bir imanın netice verdiği halleriyle hallenilecek bir ruh, ruh hali lâzım. Allah yolunda kimseye müdanası, yardım talebi, dilenmesi ve el açması olmayan tahkiki iman sahiplerinin ruhu, ruh halleri… Sağlam bir ruh çok mühim.

Saniyen; her şeyden kıymetli ve her şeyden yüksek bir ideal lâzım. Nasıl bir ideal? Tek başına da olsan kendi imanım gibi bu milletin imanını, bütün insanlığın imanını kurtaracağım… Bu yolda her tür çalışmayı, iradeyi ortaya koyacağım ideali. Karıncanın Kâbe’ye gitme misalini hiçbir zaman unutmayarak… Hiç olmazsa ideallerime ulaşamasam da ölsem de… Bu uğurda, yolda olmak ideali…

Salisen; her şeyin en iyisini, en güvenilirini, en kalitelisini, en yükseğini, en doğrusunu, en kıymetlisini ve en çok bizlere lâzım olanını bizlere mü’min ve muvahhidlere sunan, emreden ve yapmamızı isteyen İslâm ahlâkıyla ahlâklanmak. Yani bize üçüncü olarak ahlâk lâzım, İslâm ahlâkı lâzım.

Rabian; Müslüman olduğumuzu, Allah’a sarsılmaz bir şekilde imanımızın olduğunu, hiçbir şeyden çekinmediğimizi, korkmadığımızı gösteren ve ifade eden; kendimize güven, özgüven, kendi kendimize yeteceğimize olan kanaat, yani en geniş anlamıyla hamiyetimiz/gayretimiz muhakkak olmalıdır.

Hamisen; daha hiçbir şeyler yapmadan; öğrenmeden etmeden; bilmeden, araştırıp soruşturmadan vs. Ben şuyum, buyum… Şunu yaparım, bunu yaparım, asarım keserim vb. değil de her işi yapabilmeye hevesli, her şeyi öğrenmeye meraklı, her şart ve halde çalışmaya, gayret etmeye himmet göstermeye hazır olarak mütevazi olmalıyız, yani tevazu bizim ilim, irfan, iman, Kur’ân, hizmet etme kapımız, yolumuz, ana caddemiz olmalıdır.

Bu beş hal de illâki Kur’ânî, imanî, İslâmî kisvenin, elbisenin içerisinde olmalıdır. Vesselâm…  

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