"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fikriyat nizamnamesi

15 Mayıs 2019, Çarşamba 00:15
Evvelâ fikir herkeste vardır.

Fikirsiz insan, insan olamaz. Kiminin az fikri vardır, kiminin çok… Kiminin doğru, kiminin yanlış… Ve herkesin fikri kendisiyle alâkalı ise yalnız kendisini bağlar. Ama eğer bir şahsın fikri kendisinin dışında bir veya birçok şahsı da alâkadar ediyorsa paylaştığı herkes de o şahsın fikrini bağlar. Ya müsbet, ya da menfi bir şekilde çoğunluğun galip geldiği fikir o şahısların fikri olur. “Bir fikre dâvet cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa dâvet bid’attır, reddedilir..” (Said Nursî)

Fikrimizi çok mu beğeniyoruz, çok mu doğru diyoruz, fevkalâde isabetli mi diyoruz; tamam hodri meydan! Cumhurla, ulemayla, birçok kişiyle, alâkalı kişilerle, o fikrin âlimleriyle, bilim ve ilim adamlarıyla fikrimizi paylaşalım, bilim ve ilim adamlarıyla fikrimizi paylaşalım bakalım netice ne çıkıyor… Ve çıkan neticeye de gönülden, içten ve samimî olarak sahip çıkalım ve teslim olalım.

Bu teslimiyet velev ki bir tek oy ve sayıyla dahi olsa eğer başkalarına galebe ediyorsa; o fikre hak, hukuk, adalet ve insaniyet namına teslimiyetle sahip çıkılmalı, hürmet edilmeli ve saygı duyularak kabullenilmelidir. Ve böyle bir fikir de rahatlıkla başkalara duyurulabilmeli, ilân edilmeli ve dâvette de bulunulmalıdır.

Ahirzaman da fesadçılar, arabozucular, bozguncular kendi menfaatleri söz konusu olunca; kanun, nizam, hak, hukuk, adalet ve insanlığı rafa kaldıranlar ancak ve ancak kendini bilmez insan bozması şahıslar olabilir.

Şöyle bir dünya hadisatına, dünyanın insanlık tarihine bakarsak bütün menfi işler ve büyük harpler, istilâlar, belâlar ve musîbetlerin gelmesi; böyle kendini bilmez, ama menfaatlerini çok iyi bilen insanların eliyle ve yaptıkları işlerle onların akıl almaz, hak, hukuk, adalet ve insaniyet  kabul etmez fikirleriyle ve fiilleriyle olmuştur, onlar sebebiyet vermişlerdir.

Fertlerin, kişilerin, şahısların yalnızca kendilerinin düşünüp ve düşünmeden karar verdikleri, elde ettikleri fikirlerle ve keyfî olarak hareket edilirse dünyanın, insanlığın huzuru, hakkı, hukuku, adaleti ve insanlığı zir-ü zeber olur, yıkılır, yanar, mahv u perişan olur…“Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizamı ve intizamı fesada gider…” (Said Nursî)

 Eğer kendimizi imanlı, inançlı, itikatlı, hür, adaletperver ve gerçek manada bir mü’min ve muvahhid bir Müslüman insan olarak görmek istiyorsak… Herkesin kabul edebileceği ve kabul ettiği; yalnız bizlerin keyfine göre olmayan, Hak ve halk nazarında kabul edilebilen fikirlere sahip çıkmalıyız ve bid’atçı, fesadçı ve bozguncu, yıkıcı olmamalıyız… 

İnşallah!

Okunma Sayısı: 456
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reina saldırısı davasında iki kişi tahliye edildi

    Büyükçekmece Belediye Başkanı: Türk belediyeciliği iflas etmiştir

    2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş

    Finlandiya'da camiye el bombası atan saldırgan aranıyor

    "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek bizim kontrolümüzde olacak"

    Ordu'da heyelan: 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

    Moody's "Kurumların aşınması dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı"

    Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile helal ürün üretmeye çalışacağız

    Türkiye'de işinden memnun olan gençlerin sayısı azalıyor

    Yeni askerlik sistemindeki detaylar

    Hafta sonuna kadar çöl tozu etkisi devam edecek

    '57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası'

    'Dörtlü Final' heyecanı yarın başlıyor

    Abdulkadir Nişancı hala bulunamadı

    Ordu'daki o evler yıkıldı

    "İslamofobik söylemlere karşı uyanık olmalıyız"

    'İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum'

    Almanya'daki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu

    ''Filistinlilerin hakkını savunmak için buradayız''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Cevher İLHAN

    “Örtülü OHAL rejimi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP hiç bu kadar...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!
    Genel

    Nur sevdalılarını bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin finansmanı ve kayıt dışılık
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet gününden korkalım
    Genel

    WhatsApp yetkilileri uyarıldı
    Faruk ÇAKIR

    Bu futbolcu alkışlanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.