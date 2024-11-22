"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

İnsanlık kime hizmet ediyor?

Rifat OKYAY
22 Kasım 2024, Cuma
Medeniyet adı altında insanlık, bugün nereye gelmiştir? Her gün binlerce insan, fânî dünya menfaatleri uğruna öldürülmekte, her yıl milyonlarca kişi bu uğurda can vermektedir.

Bu ölümler, çoğunlukla Müslümanların ve samimiyetle Allah’a inanan dindarların yaşadığı bölgelerde gerçekleşmektedir. Müslümanlar sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Kimileri, bu savaş ve katliamları inançlarını bahane ederek başlatmakta; kimileri ise dünya menfaatlerini açıkça ilan ederek bu zulümleri meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Peki, tüm bunların arkasında kimler var? Verilecek cevaplar genelde aynıdır: Yahudîler, İsrail, Masonlar...

Kur’ân-ı Kerîm’de, doğru yoldan sapmamaları için en çok uyarı yapılan topluluk, İsrailoğullarıdır. Buna rağmen, İlâhî emir ve yasakların en fazla çiğnendiği yerler de İsrailoğullarının yaşadığı bölgeler olmuştur.

Nerede bir dünya menfaati varsa, Yahudî toplulukları genellikle oraya ilk önce yerleşmiştir. Gittikleri yerlerde, âdeta o toprakların kanını emerek, diğer milletleri sömürmüş, onlara hayat hakkı tanımamışlardır.

Allah’tan korkmayan ve Allah’ı (hâşâ) kandırabileceklerini zanneden bu İsrailoğulları, kendilerini yaratılmışların en üstün ırkı olarak görürken, diğer insanları köle olarak yaratılmış varlıklar olarak kabul eder. Bu anlayışla hareket ederler.

Yahudîlerin yaptığı her türlü iyilik ve yatırım, gelecekte sağlayacakları menfaatlere dayanır. Menfaatlerini korumak adına gerekirse kendi zayıf Yahudî topluluklarını bile feda etmekten çekinmezler.

Yahudîlerin en büyük düşmanı, ihlâslı, samimî, fedakâr ve kahraman Müslümanlardır. Bu nedenle, İslâmiyet ve diğer dinler sulandırılmalı, hükümleri bozulmalı ve tahrip edilmelidir ki Yahudîler menfaatlerine kolayca ulaşabilsinler.

Bu sebeple, her iman sahibi kişi bu konuda hassas ve dikkatli olmalı ve daima şu soruyu kendine sormalıdır: 

“Yaptığım ‘bu iş’ ile Yahudî’nin emellerine mi, yoksa dinime mi hizmet ediyorum?”

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soğuk ve yağışlı hava kapıda: Sıcaklıklar 18 dereceye kadar azalacak!

    UCM, Katillerin ikisi hakkında tutuklama emri çıkardı

    Netanyahu, Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacak

    2024’te günde 10 kez hak ihlâli

    Borrell: Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı

    Ukrayna halkı: Savaş sona ersin

    ''Barışın seri katilisin''

    Savcılar neden harekete geçmiyor

    Bu teklif kanunlaşmamalı

    Savaşlar masumiyeti yok etti

    MHP’de “yolsuzluk” istifaları

    Mahruki tutuklandı

    'Yemen açıklarındaki Türk firmasına ait gemiye düzenlenen füze saldırısını kınıyoruz'

    Beyaz Saray çalışanlarından Joe Biden’a Filistin ve Lübnan mektubu

    ATO: Vergi afları işe yaramıyor

    AB’de İsrail çatlağı

    Gazze’de 35 bin çocuk öksüz ve yetim

    Okullardaki şiddete çözüm arayışları

    Emeklilerin millî gelirden aldığı pay küçüldü

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Belâ ve musibetlerin hikmetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-3
    İbrahim Aktaşcı

    Es yiğidin bağrına…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Elli yaşındaki insan değişir mi?
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur kendi kendini muhafaza ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Okuyun; cevabını bulamazsanız, inkâr edin!
    İbrahim ERSOYLU

    ABD ve zulümleri durdurmanın yolu
    Genel

    Ukrayna halkı: Savaş sona ersin
    Genel

    ''Barışın seri katilisin''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.