"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mizan kurulmuş da....

28 Aralık 2019, Cumartesi
Kur’ân hizmetinde bulunanların, Risale-i Nurlar’la imanî hizmetler yapmaya çalışanların çok dikkat etmesi lâzım gelen önemli düstur da; hizmet edemiyor, fayda sağlayamıyorsan, Kur’ân, iman, İslâmiyet dâvâsında bulunan ve hizmet etmeye, faydalı olmaya çalışanlara engel olmamak, mani olmamak, onların hızlarını kesmemek, onların yollarına devam etmeleri için eğer bizler bir şey yapamıyorsak; var gücümüzle onları alkışlamak ve desteklemek.

Faydamız yoksa zararımız da olmasın!..

Uhrevî olan ve yüzde doksan dokuz meyveleri ahirette koparılacak bir hizmet-i nuriyede, kimler neyi paylaşamıyor ki… Uhuvvet dairesi çok geniş, uhuvvet ve ahirete dair hizmet ve mükâfat makamları da çok geniş… Samimane, ihlâsla, uhuvvetkârane, aşk ve şevkle elde edilemeyecek imanî gizli hazineler, manevî makamlar ve uhrevî faideler alabildiğine çok ve çeşitli… Hem her hizmet gönüllüsünün severek yapabileceği, koşup koşturacağı o kadar sevimli ve hoş işler var ki: Gerçek manada bir şakird dönüp de bir diğer arkadaşına, kardeşine hased edecek, kıskanacak bir hal de gözükmüyor… Herkes kendi üzerine düşen işleri, kardeşane, samimî ve uhuvvetkârane yaptı, yerine getirdi de, hizmette yol arkadaşlarına hor bakmak, onların açıklarını bulabilmek için çeşitli hallere girmek mi yapılacak iş olarak, vazife olarak kaldı? Yazık olur… Hem hizmete hem de kendisine…

Hased, gıpta veya aşırı özenmek manevî olan sevaplar ve mükâfatlar, hizmetteki makamlar için olmamalıdır. Esas itibariyle hizmetlerde çalışmak, koşturmak, hizmetlerden müsbet faydalı, güzel neticeleri almaya çalışmak ve bu hallere gaye ve maksatlarımızda yer vermek lâzımdır.

Kimse kimseyi hizmette yapılan işlerden dolayı gerçek dışı olarak kötüleyemez, hased edemez, gıpta edemez, kıskanamaz ve yalanlayamaz… Belki doğrulayıcı, tamamlayıcı, tamir edici, şevk ve ümit verici olabilir. Veya bu rollere bürünmeye çalışır. 

Hizmette ahiret mizanı kurulmuş da, kim neyi ne kadar yaparsa o kadar kazancı vardır diye bir mesele düşünülemez bile. Allah’ın tahsin, takdir ve inayetiyle husûle gelen ve istihdam-ı İlâhî ile neticeler alınabilen bir iman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetinde; rekabete, müzahemeye, ihtilâflara, menfaatdarane hareketlere yer yoktur ve olamaz da!

Daima hizmetlerde birbirini tercih edici olmak, diğerini tamamlayıcı olmak, kucaklamak ve ötelememek, aşk ve şevkle hizmet ve himmetlerinin artması için daima alkışlayıcı ve takdir edici olmak; bütün menfi hal ve hareketlerden önce gelmeli ve yapılmaya çalışılmalıdır.

Tâ ki, kudsî hizmetimizde Cenab-ı Hak muvaffakiyetler ve zaferler nasip etsin.

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanal İstanbul uyarıları

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    Demokratik ittifaklar kurulmalı

    Libya için ABD devrede

    İşte “oruç” tesbiti

    Beşiktaş 2019'u galibiyetle tamamladı

    Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

    Yerli otomobil heyecanı

    Trabzon Valiliği: Örtü yangınları tamamen söndürüldü

    İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

    Meteoroloji yurt genelini uyardı

    TFF: VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmaz

    Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    'Sığınma isteyen Uygurları geri yollamayacağız'

    Kazakistan’da feci kaza: Ulusal yas ilan edildi

    Sözcü gazetesine ilişkin davada kararlar açıklandı

    Elazığ'da 12 artçı sarsıntı daha gözlemlendi

    Dedemin ses kayıtları Almanların elinde

    Kanal projesine değil yatırıma ihtiyaç var

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dayanışma devam etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve demokratik değerler
    Cevher İLHAN

    “Aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır”
    Sebahattin YAŞAR

    “Sen neden ağladın?” diyememek
    Genel

    Libya için ABD devrede
    Mehmet ÇETİN

    İhlâssızlıkla gelen şefkat tokatları -1-
    Genel

    Kanal İstanbul uyarıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.