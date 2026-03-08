"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Gelin Ramazan ayı duası yapalım

Rifat OKYAY
08 Mart 2026, Pazar
Ramazan ayının bu tatlı ikliminde, feyizli ve bereketli atmosferinde; kudsî ve sevaplı ikramlarının yaşandığı bu günlerde gelin birlikte Rabbimize tazarru ve duada bulunalım…

Ya Rabbi; yeisimizi ve ümitsizliğimizi üzerimizden al. Şu Ramazan’ın hürmetine, sana ulaşan ve sana kavuşan ümitlerimizin her birinin tahakkukunu bizlere nasip eyle…

Ya Rabbi; her yarattığının isteklerini bilen ve onlara istemeyi öğreten olarak, bizlerin de faydalı, müsbet, İslâmî ve imanî her türlü isteğimizi kabul eyle…

Ya Rabbi; “Her canlının rızkını ben veririm, ben takdir ederim.” buyurduğun gibi, her anlık hayatımızda bizleri bol ve bereketli helâl rızıklara kavuştur…

Ya Rabbi; dertleri, belâları, musibetleri ve âfetleri yarattığın gibi; bizlere dermanları, çareleri, kurtuluşları ve muhafazanı da nasip ve müyesser eyle…

Ya Rabbi; sabrımızı ve kulluğumuzu imtihan ettiğin hastalıkların tecellileri hürmetine bizlere şifalar ikram ve ihsan eyle…

Ya Rabbi; bizleri kâinatın ve mükevvenatın en seçkin mahlûkları olarak yarattığın gibi; fikirlerimizi ve zikirlerimizi seni anmaya ve hatırlamaya yönelt, onları bu yolda kullanmayı bizlere nasip eyle…

Ya Rabbi; sana nasıl kulluk yapılacağını ve rızanın nasıl kazanılacağını bildirdiğin gibi, bu hususlarda da bu aciz kullarına muvaffakiyet nasip eyle…

Ya Rabbi; emrettiğin her ibadeti şeytanın, nefsin ve vesveselerin şerlerinden koruyarak yerine getirebilmeyi bizlere nasip eyle, bizlere yardımcı ol…

Ya Rabbi; bizlere nefes almaktan ölüme kadar her türlü hâli nasip ettiğin gibi, bütün bu hâlleri senin yolunda ve emirlerin doğrultusunda yaşamayı da bizlere nasip eyle…

Ya Rabbi; bizleri maddî güzelliklere mazhar ettiğin gibi, bu güzellikleri senden bilmeyi ve senin adına şükretmeyi de bizlere nasip eyle Allah’ım…

Ya Rabbi; manevî iyiliklerin, hediyelerin, ikram ve ihsanların hakkıyla senden geldiğini bilmeyi ve sana gereği gibi hamd ve şükredebilmemizi bizlere öğret Allah’ım…

Ya Rabbi; senin her türlü emir ve isteğine itaati ve inkıyadı yerine getirebilmeye bizleri muktedir kıl…

Ya Rabbi; bizlerin aklına, kalbine ve ruhuna; imanı, İslâm’ı ve Kur’ân’ı sevinç ve sürurla yerleştir, bizlere ikram ve ihsan eyle Allah’ım…

Ya Rabbi; bizlere lütfedeceğin inşirah, huzur ve saadetlerle ellerimizi sana açıyoruz. Oruçlarımızı kabul eyle, Ramazan ayını bizim için mübarek kıl; Kadir gecesine ve bayrama ulaşmayı bizlere nasip eyle…

